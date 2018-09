Los riesgos del precipicio o de irnos a la…

De cal y de arena

Hay sindicatos a los que “se les mete el agua”. Es cuando deponen su razón de ser, esto es, la exclusiva dedicación al estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales, comunes al gremio. Y abrazan, entonces, la confrontación política en dirección a devastar la institucionalidad legítimamente construida. Y por ahí, hacia la lucha de clases.

Los paros de labores, los tranques, la insurgencia de la violencia con ataques a la autoridad formal y también a quien les oponga resistencia, pasan a ser armas de uso irrestricto así sea que se atropellen derechos básicos concedidos al ciudadano por virtud de la normativa democrática dictada por la Asamblea Legislativa. Es un desafío al ordenamiento vigente que se monta para medir fuerzas, también para arrodillar a la autoridad ya no con el interés de lograr concesiones propias del mundo de las relaciones obrero-patronales sino de dictar los contenidos de la agenda del Estado.

Los movimientos de resistencia contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que han entronizado la violencia en las calles y en algunas de las instituciones del Estado a cargo de importantes servicios públicos para atrofiar su funcionamiento, tienen todas las características de un ensayo preliminar de lo que en algún futuro podría llegar a ser un asalto político de padre y señor. No sería extraño que así resultase de los vínculos e influencias forjadas en los últimos años con ciertos regímenes no precisamente democráticos.

Con toda seguridad, en el seno de los sindicatos donde las conspiraciones se cuecen también hay personas de pensamiento reposado proclives al uso de las herramientas de lucha pero no bajo la motivación de un asalto al orden público para imponer la ley del más fuerte y socavar los equilibrios de la institucionalidad. Pero como suele suceder, a esas personas las anulan los impulsivos legionarios termocéfalos organizados para ir más allá de la lucha por proteger y mejorar los intereses económicos y sociales del sector. Para eso comandan las operaciones desde las cúpulas de sus dominios sindicales. Sus estrategias se imponen en las calles ante los titubeos de la autoridad a cargo de proteger el orden público, ante la indiferencia de quienes no ven más allá de sus narices y ante la ingenuidad de quienes no advierten cuál es la realidad detrás de toda esta trepidación.

Ciertamente, las finanzas públicas están quebradas. Su enmienda exige decisiones de fuerte contenido, tanto por el lado del gasto como por los ingresos. Por ese rumbo va la legislación sometida por el gobierno al Congreso, que no es suficientemente eficaz ni ampliamente convincente. Muy polémica para los de una acera y para los de otra; a nadie termina de convencer.

Y quienes la respaldan, en gran parte así lo hacen por un gran temor a lo que puede venir para la estabilidad social, económica y política del país. Nada más. Círculos políticos y empresariales instalados en esta trinchera secundan el articulado de la ley construido con una gran dosis de tecnicismo financiero/economicista y muy poca diligencia política. Temen, así, que desde el gobierno se haya subestimado la capacidad de resistencia de los de enfrente y que ahora sobrevenga un giro de contenidos de la legislación que aleje más las probabilidades de una recuperación de las finanzas públicas.

Quienes la combaten, reputan su contenido como perjudicial para las sectores sociales más débiles y proponen ideas –por cierto, muy generales y poco elaboradas- dirigidas a multiplicar fuertemente la carga tributaria a los sectores productivos. Poco hablan de recortar los gastos, de extirpar el cáncer de los privilegios que acompañan las planillas públicas y de comprender que el aparato productivo también necesita de estímulos.

Estamos, pues, en la ruta de un encontronazo de perniciosos efectos. Quizás sea eso lo que persigan los anarquistas de nuevo cuño.

En esa coyuntura debe haber pensado la diputada Karine Niño cuando advirtió al Congreso de que tanta torpeza en el abordaje del problema fiscal pueda hacer que el país “se vaya para la mierda”.

Eso sería marchar por la misma ruta seguida por Argentina: el peso devaluado más del 50%, la economía desplomándose un 4,2%, el desempleo en 10%, la inflación en 35%, el peso devaluado más del 50% y el capital en fuga, la tasa de interés bancario en 60% (todo un récord mundial que triplica a Venezuela y que sobrepasa a Brasil)… aquello es el reino de la desconfianza con un pueblo recurriendo al trueque para lidiar con la pobreza en medio de la crisis más grande de la historia.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista