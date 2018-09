Obras de grabado intervenido se exhiben en la Alianza Francesa

San José, 19 Set (Elpais.cr).- La artista Vivian Víquez inaugurará este 20 de septiembre su primera exposición de grabados en la Galería Joven Creación de la Alianza Francesa.

Los 19 cuadros de diferentes tamaños utilizan la técnica de grabado intervenido, en donde el resultado final luego del grabado se interviene con pintura de óleo.

“Siempre he tenido como eje central dentro de mis obras la naturaleza, me inspiro de ella, de los paisajes, sin embargo, con esta exposición no quería limitar la obra y por eso las personas lo que verán serán “Espacios”, de ahí su nombre” afirmó Víquez.

Esta joven artista decidió estudiar Diseño Plástico en la Universidad de Costa Rica para formalizar la experiencia que ya vivía de manera autodidacta. “Por esta misma afinidad decidí dejar mi casa en San Carlos para estudiar la carrera que actualmente me encuentro finalizando”.

La exposición se mantendrá hasta el día 13 de octubre y su entrada es gratuita. El horario de visita es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.