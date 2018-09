UCR suspende examen de admisión programado para este sábado

San José, 19 Set (ElPaís.cr).- La Universidad de Costa Rica anunció que decidió suspender la aplicación de la tercera jornada de examen de admisión que estaba programada para el próximo sábado 22 de setiembre en 68 lugares de aplicación de todo el país.

Según el Dr. Fernando García, vicerrector de Vida Estudiantil ai., la suspensión obedece a complicaciones derivadas de la huelga nacional y a la dificultad de traslado para el estudiantado, así como para las personas que aplicarían la prueba.

“Precisamente porque sabemos que este examen es muy importante para miles de estudiantes y sus familias, no queremos exponerles a condiciones riesgosas para que se pueda aplicar de la mejor manera. Estamos considerando la seguridad de las y los estudiantes, sabemos que hay bloqueos en varias zonas y eso podría implicar que las pruebas no lleguen, que los estudiantes no puedan trasladarse y tenemos incertidumbre sobre la apertura de algunos centros educativos que tienen personal en huelga”, afirmó García.

La aplicación de esta tercera jornada de prueba de admisión, que se haría a cerca de 17 mil estudiantes de colegios de todo le país, se reprogramará para una fecha que será anunciará próximamente, indicó la página oficial de la UCR.

No obstante, la cuarta convocatoria a prueba de admisión programada para el próximo domingo 23 de setiembre en la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, se mantendría tal y cómo está programada.