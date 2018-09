Diputada buscará enviar caso del hueco fiscal al Ministerio Público

San José, 20 Set. (ElPaís.cr).- La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, pidió a la comisión legislativa especial que analiza el faltante presupuestario del Gobierno, elevar el caso al Ministerio Público.

La legisladora considera que este tema merece ser analizado por un ente de índole judicial y no solo indagarse a través de una instancia de la Asamblea Legislativa.

La liberacionista solicitó a la comisión trabajar un texto que contenga en si la relación de los hechos y que explique el caso a partir del análisis y las declaraciones obtenidas hasta ahora, las cuales rectifican que la administración Solís Rivera estaba al tanto de que existía un faltante presupuestario pero no sabían de cuanto era exactamente.

“Lo mínimo que uno como diputada hubiera esperado, es que se advirtiera del hueco fiscal en el informe a la Asamblea Legislativa. Y se lo digo porque esa omisión tan grave, hace que el pueblo y que nosotros pensemos que eso fue apropósito y que no se incluyó casualmente porque se quería ocultar la información del presupuesto, para que usted saliera de aquí diciendo que había sido un manejo heróico en la función pública”, le dijo la legisladora al exmandatario.

Luis Guillermo Solís dijo que esa omisión con fines electorales no habría tenido sentido, ya que el último informe presentado ante el Plenario, fue en mayo y ya para ese momento la primera y segunda ronda electoral se habían llevado a cabo.

“El llamado hueco fiscal no se mencionó en esos términos porque no es un tema que yo admita como técnicamente válido, pero en todo caso, salir chiflado no es lo más importante para mi, lo más importante son los datos (…) Esos datos están ratificados por organismos internacionales, yo no quiero sonar ni mucho menos arrogante o falta de capacidad autocrítica, pero ahí están los datos para ser analizados”, respondió el exjerarca.

La diputada criticó a Solís por adoptar una deuda a corto plazo y no comunicarla de forma ‘efectiva’ al Congreso, ya que ahí es donde se aprueban los recursos.

Solís sostuvo que el no cometió ningún acto ilegal y por ende manifestó estar tranquilo. Además, le pidió a la comisión valorar lo que está proponiendo la diputada del PLN. No obstante, dijo estar en la mayor anuencia de rendir cuentas como expresidente de la República.

Según dijo el diputado presidente de la comisión, Jonathan Prendas, el trabajo del recuento de los hechos ya está adelantado y se podría tener un informe para presentar ante la Fiscalía en la siguiente semana.

Sobre el particular, la legisladora por el Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, acusó a diputados opositores de montar un “show político”.

“La mayoría de los diputados y diputadas que participaron hoy en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, no tenían real interés en el tema. Revelaron incluso que ya tienen su informe listo, sin esperar a que terminen todas las comparecencias. Eso revela que su objetivo fue increpar al expresidente, sin brindarle la oportunidad ni siquiera de contestar preguntas”, explicó Vega.

La legisladora califica como indignante que decidieran traer al expresidente desde Estados Unidos, solo para utilizar el espacio como arena de revanchismo político.