Fracciones de oposición atacan al expresidente Solís por faltante presupuestario

San José, 20 Set. (ElPaís.cr).- Durante una sesión legislativa que se extendió por aproximadamente cinco horas en la Comisión de Control de Ingreso y el Gasto Público, varias fracciones de oposición criticaron fuertemente al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, por 900 mil millones de colones no presupuestados en las arcas del Estado.

Si bien los ataques iban y venían de diferentes partidos políticos representados en la comisión, fue principalmente la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) y la de Restauración, las que increparon de forma más directa a Solís y a su exministro de Hacienda, Helio Fallas.

“El Gobierno de Don Luis Guillermo fue uno de los más irresponsables de los que la historia de este país, tenga memoria. Usted como candidato le dijo a los costarricenses que no se necesitaba un plan fiscal, que no se necesitaban impuestos. Lo que usted necesitaba don Luis Guillermo eran aplausos y votos”, manifestó el liberacionista Carlos Ricardo Benavides al exmandatario en la sesión de esta tarde.

El socialcristiano Pedro Muñoz, también cuestionó la decisión de Solís Rivera de salir en una cadena de televisión en agosto del año pasado, en la cual habló sobre una eventual crisis fiscal que generó incertidumbre en los inversores que compran títulos de valores.

Luis Guillermo, quién fue el primer presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la historia de Costa Rica, defendió en reiteradas ocasiones a su exministro de Hacienda y aseguró que siempre buscó de diferentes formas resolver la situación en la que estaba inmersa la administración.

“Quiero reiterar que Helio Fallas trabajó con dedicación y probidad en un contexto de alta incertidumbre, él, hizo todo lo posible por evitarle males mayores al país”; expresó el exmandatario ante las críticas en su contra y de su gobierno.

Fallas había dicho a la comisión tiempo atrás, que sí estaban al tanto que había un faltante presupuestario para poder salir adelante con todos los gastos del Estado, pero que no fue hasta la llegada de este Gobierno, que se puedo conocer con exactitud esos datos.

El congresista de Restauración Nacional (PRN), Jonathan Prendas, calificó de irresponsable a la administración Solís Rivera, por no alertar al país sobre el posible faltante, aunque no se conociera de cuanto era.

“El expresidente Solís Rivera intenta engañar al pueblo de Costa Rica. Nos quiere hacer creer que no existió un hueco fiscal o que no sabe de ello a pesar de las advertencias de diputados del periodo anterior y entes técnicos, tales como la fracción de Liberación Nacional en setiembre de 2017, la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda en Febrero y mayo del presente año y la Contraloría General de la República en junio pasado”, señaló la fracción liberacionista en un comunicado difundido este jueves.

Ante varias interrogantes de parte de los diputados, el expresidente manifestó que esta situación no fue un cálculo político, también señaló que el presupuesto extraordinario para cubrir la faltante no se presentó porque se desconocía la cifra exacta y que además no se le planteó la posibilidad.

Durante la audiencia, Solís se refirió en todo momento a una “falta de recursos” y prefirió a todo costo evitar el término de “hueco presupuestario” o “hueco fiscal”, como ha sido llamado por los diputados.

“Siempre advertí que el estado de las finanzas públicas era muy frágil. Siempre actuamos con responsabilidad y diligencia pensando en el interés superior del Estado y de impedir que la población fuera afectada por una eventual crisis económica. A pesar de las dificultades el Estado siempre pagó sus cuentas, la economía creció el doble que el promedio continental y la inflación fue de casi cero”, comentó Solís.

De acuerdo a declaraciones ofrecidas a la Asamblea Legislativa por la actual Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el faltante presupuestario que fue cubierto con dos presupuestos extraordinarios, se debe a una colocación de deuda con vencimiento en 2018, que los canjes de deuda realizados en la primera mitad de este año en curso, fue menor a la esperada.

Cabe recordar que parte de estos recursos tuvieron que ser ejecutados por la cartera de Hacienda sin la autorización del Poder Legislativo.