¿Pueblo o chusma gobernando?

En el año de 2016 este medio me publicó un artículo titulado LA CHUSMA AL PODER, que al parecer ofendió a muchos, lo cual es prueba de que se sintieron aludidos algunos personajes públicos: políticos, gremiales, sindicales y otros, hecho que me demuestra que tenía toda la razón al expresar las ideas que allí consigné.

Hoy en día, cuando la chusma se ha apoderado de las calles obstruyendo la libre circulación de personas, en contra a preceptos constitucionales y legales, e impide en algunas instituciones del Estado la prestación de servicios básico y esenciales, con daño directo a los ciudadanos más pobres del país: educación y salud, principalmente, y genera daños económicos de considerable importancia a las empresas privadas, que nada tienen que ver con los reclamos que la chusma defiende con virulencia verbal y física, he considerado expresar nuevamente algunas de aquellas ideas.

En diversos países de Latinoamérica el gobierno de la chusma –la oclocracia– está avasallando a las instituciones y, con ellas, a la ley y a la libertad como sustentos de la auténtica democracia. Oclocracia es una palabra de origen griego que define la sociedad que ha degenerado hasta darle poder o hacer iconos a personas (como a muchos políticos que conocemos en nuestro país, sobre todo a aquellos que sin preparación alguna y montados sobre nuevos partidos políticos han llegado a la Asamblea Legislativa), o a la gente de “Gran Hermano” sindicalista, como es nuestro caso actual. Oclocracia significa el triunfo de la chusma, de las muchedumbres vulgares, groseras, ignorantes. Provoca el declive de la democracia, según Aristóteles.

Cuando la chusma ocupa el poder puede ocurrir lo peor. Un ejemplo fue el nazismo, que cultivó lo execrable sin ningún código humanístico, sólo las pasiones primarias de quienes se creían superiores, físico o moralmente. Otro ejemplo es Nicaragua, donde la mezcla de dictadura cleptócrata no bien solapada (Ortega) y la magia negra (Murillo) eleva a los más altos niveles la irracionalidad.

Esta vulgaridad se debe a que, con baja formación cultural y moral, muchos políticos y representantes gremiales -como carecen de ideas, normas y vocabulario que respeten la dignidad de sus propios cargos y funciones, y la de los ciudadanos-, toman el camino de la opresión de las masas en las modalidades modernas de hoy, y utilizan el poder para enriquecerse a sí mismos y sus acólitos.

Hemos retrocedido. Ahora parece que las masas y los políticos que más auténticamente las representan, en lugar subir a un nivel superior, han bajado a las letrinas para elegir de allí a los peores.

Hay otra palabra de origen griego que define ese gobierno de indignos o la imposición por la fuerza de los beneficios de una minoría sobre la totalidad de los ciudadanos: kakistocracia. Esto es, cuando la oclocracia domina el espíritu general de un pueblo, sus gobernantes o quienes se imponen por la fuerza o el chantaje violento a la ciudadanía son los kakistócratas, síntesis o esencia de la chusma. Los ejemplos sobran.

Según el diccionario de la real Academia española el término chusma se aplica a la persona de modales groseros y comportamiento vulgar….Y señala que viene del genovés antiguo ciüsma, que era como se denominaba antiguamente al conjunto de remeros (galeotes) que eran obligados a remar en las galeras, y éste del griego κέλευσμα (kéleusma) canto acompasado del remero jefe para dirigir el movimiento de los remos. Lo cual resulta interesante., por su origen, digo. Al tratarse de presos (los galeotes), en la mayoría de ocasiones éstos eran de clase baja y con escasa y/o nula educación, por lo que rápidamente pasó a utilizarse el término chusma para referirse, de una forma despectiva, a aquellas personas que carecen de modales y suelen tener una actitud soez, grosera o vulgar.

Aquí entran, por ejemplo, parientes de gobernantes y altos funcionarios exigiendo prebendas en las instituciones públicas; diputados que demuestran su total ausencia de nivel para ocupar el cargo para el cual fue elegido; el pachuco ignorante que maneja un automóvil carísimo y grandote saltándose las luces rojas e insultando y retando a quienes le reclaman por su imprudente y asesina actitud; los taxistas que ocupan las paradas de buses para estacionarse y obligan así a los peatones a tirarse a la calle para tomar un bus; y los propietarios y administradores de centros de educación privados, que presionan a los profesores y maestros a calificar generosamente a alumnos irremediablemente estúpidos o vagos. Los líderes sindicales que estimulan a sus seguidores a infringir las leyes, hacer daños a propiedades públicas o privadas, impedir el libre tránsito de personas y mercancías, etc. O sea, no necesariamente tiene que ser el uso de palabras soeces para la calificación de vulgaridad de sus comportamientos.

Existen diversos escritos antiquísimos en los que podemos encontrar la palabra ‘chusma’, no siendo utilizada para señalar a gente de baja condición, sino al conjunto de remeros de una galera, tal y como indicaba el filólogo y etimólogo Joan Corominas.

La chusma es una expresión de vieja data. En la Roma de los Cesares así llamaban a la plebe desclasada y pobre o a los bárbaros que asediaron constantemente a ese imperio. Esa expresión usualmente está en boca de los poderosos, de los ricos, de los que no padecen carencias de tipo alguno.

En Costa Rica, república que se precia de ser democrática, hay varias clases de chusma, a saber. Está la chusma política, a la cual nos la tenemos que tragar sí o sí, porque poseen un aparataje enorme y extensamente distribuido en toda la administración pública a fin de vivir como sanguijuelas del erario público. Está la chusma sindical, que aun mangando y chorizando a través de convenciones colectivas leoninas, llega a presionar nuestro lamentable gobierno y los convence de concederles subvenciones para seguir disfrutando de la fiesta. Aparte de la anterior chusma mencionada (hay más, pero faltaría espacio para nombrarlas a todas) hay otra que ha salido de los campos de la educación y la cultura. Una chusma que vive de lo que el gobierno les atiza en subvenciones para hacer cosillas por ahí que sean bien vista por la masa ignorante. Entre ellas la farándula, el deporte, los escándalos mediáticos que alimentan la sed de amarillismo, y cosas así.

Si la democracia es el gobierno del pueblo, es decir, de la mayoría, que en las sociedades de clases, son los pobres, el quid de la acción política democrática pasa por cómo organizar la acción de estas mayorías. Porque la realidad nos demuestra que los pobres no tienen representación política en nuestra república. Es por ello que la comunicación y la cultura política cobran relevancia central en esta cuestión. Es característico entonces, como en nuestra situación, la emergencia del discurso populista.

Entendemos por populismo una estrategia discursiva en la que existe un líder que interpela a las masas en los términos de su propio lenguaje y sentir popular. La interpelación populista, en tanto mediación discursiva de la cultura popular, tiene un importante aporte que hacer al proceso de maduración y educación política de las masas populares. El populismo no es bueno ni malo en sí. Es un dispositivo que puede ser utilizado para el crecimiento del poder popular, o para su sumisión ideológica a la figura de un líder, que en vez de favorecer su crecimiento en la lucha, tienda a someternos, para mantenerlos en la situación de control y dominación en la que se hallan.

El populismo no es antagónico a la república democrática, en tanto no derive en demagogia. Pero la demagogia, por su complicidad estructural con los intereses de los sectores dominantes, si es afín a las formas republicanas vacías de participación social activa. En nuestro país vemos como mala palabra el término populismo, precisamente porque no lo entendemos. Y no debe confundirse populismo con elevación de la chusma a los niveles de gobierno y de manejo de grandes empresas, porque en el sector privado se encuentran múltiples ejemplos de chusmería.

En conclusión, la lamentable situación en que se encuentra la república entera obedece a que los altos mandos públicos y privados son ocupados por chusma, en una gran mayoría, rastrera, vulgar y soberbia, además. Y en la base de este fenómeno se encuentra la degradación sistemática de la educación en nuestro país, impulsada desde hace decenios (bajo la bandera del neoliberalismo a través de las reformas educativas), que buscó la generación de una masa ignorante y maleable a través de la demagogia que utiliza la chusma política.

Las actuales protestas de los grupos sindicales (que en sí mismos no representan más que a una pequeña parte de los ciudadanos) han devenido en actos de vandalismo impulsados y estimulados por los mismos líderes de esas agrupaciones, en contravención a disposiciones constitucionales y legales.

¿Necesitamos alguna prueba mayor de que la chusma, en sentido etimológico citado, se ha apoderado de las calles?

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría