Díaz-Canel se reúne en la ONU con congresistas de EEUU y con presidentes de Irán y Ecuador

La Habana, 24 sep (Sputnik).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo encuentros el lunes con sus pares Lenin Moreno; de Ecuador y Hasan Rohani de Irán, y con legisladores republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos.

“El retroceso experimentado en las relaciones entre ambos países (Cuba y EEUU) en tiempos recientes y la permanencia del bloqueo perjudican los intereses de ambos pueblos”, expresó el mandatario cubano en la ONU, donde recibió a los congresistas estadounidenses, destaca un despacho de la agencia Prensa Latina (PL).

Díaz-Canel apreció el esfuerzo de este grupo de representantes al Congreso de EEUU, para facilitar un clima de acercamiento entre los dos países, los instó a mantener el trabajo con ese objetivo, y señaló las prioridades políticas de Cuba, en especial al proceso de reforma constitucional que lleva a cabo la isla y en el cual participa ampliamente la población.

A su vez, reiteró la disposición de Cuba de aprovechar las potencialidades de la cooperación sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, aun cuando el retroceso en la normalización de relaciones bilaterales impuesto por la administración de Donald Trump extienden los obstáculos para el desarrollo económico al que tiene derecho la nación caribeña.

Uno de los asistentes al encuentro con el mandatario cubano, el senador demócrata Ron Wyden, calificó esta reunión con Díaz-Canel como una discusión muy buena y constructiva, y expresó el interés en promover actividades económicas que sean favorables para los dos países, precisa PL.

“Será un reto con la administración de Donald Trump, pero pienso que el próximo Congreso tendrá nuevas personas que apoyen el comercio entre Estados Unidos y Cuba”, enfatizó Wyden a la prensa que cubría el encuentro.

Por su parte, el congresista Gregory Meeks calificó de injustas las restricciones de viajes que enfrentan los estadounidenses para viajar a Cuba.

“Esto no tiene sentido, Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, solo está a 90 millas, y sería favorable y una ayuda para los dos países asegurarnos de que las relaciones mejoren y que la prohibición de viajes no exista”, dijo.

El presidente de Cuba también sostuvo conversaciones con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, con quien intercambió impresiones sobre las relaciones bilaterales y de cooperación.

Cuba e Irán tiene sólidos vínculos en materia de salud, investigaciones científicas, educación, medicamentos y tecnología médica.

También se reunió con el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, para discutir acerca de temas de interés bilateral para ambos países. (Sputnik)