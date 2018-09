San José, 24 Set (Elpaís.cr).- El movimiento de huelga se mantiene en ascuas luego de que la semana anterior el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José resolviera que la huelga realizada por los funcionarios del Consejo Nacional de Producción (CNP) es ilegal.

A partir de dicho pronunciamiento podría esperar que los juzgados empiecen a resolver declarando ilegales los movimientos del resto de las 32 instituciones que también han solicitado esta declaratoria.

Entre las instituciones que han pedido con más vehemencia la ilegalidad del movimiento, se encuentran el Ministerio de Educación Pública (MEP), que trabaja a media marcha con presencia irregular de profesores en la mayoría de los centros educativos y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

En la primera institución, los estudiantes de colegios técnicos realizaron una manifestación la semana anterior, para protestar contra la suspensión de sus exámenes de bachillerato, afectados por el ausentismo del movimiento, y en la segunda, se han reportado miles de cirugías canceladas debido a la falta de médicos en hospitales.

Sobre el CNP, la declaratoria de ilegalidad sostiene que “la huelga que nos ocupa es ilegal, por cuanto el supuesto de hecho no permite la protesta. Es un movimiento a nivel nacional, que reprocha un proyecto de legislación, y esto no está incluído dentro la relación obrero patronal. Es imposible que el CNP, agrade a sus trabajadores, aún estando de acuerdo, ya que la institución no puede obligar al Ejecutivo, ni a la Asamblea, de legislar de una manera u otra, o de proponer leyes de distinto tipo. La huelga está diseñada para resolver problemas entre patronos y trabajadores, y este no es el caso. Se trata de un tema de carácter nacional que involucra muchos actores, no pueden los sindicalistas, aprovechar la desavenencia para protestar contra su patrono. Quieren marchar, que lo hagan. Quieren protestar, que lo hagan. Pero esta situación de hecho no es una huelga, desde el punto de vista del derecho laboral, y por ende es ilegal, y no puede llevarse a cabo dentro del horario de trabajo”.

Por ello, el Gobierno de la República se mostró esperanzado con que se resuelva por la misma vía el resto de las declaratorias para una vez así, los funcionarios se vean en la obligación de regresar a sus puestos.

De acuerdo a lo establecido en la ley, en apego al artículo 385 del Código de Trabajo, una vez declarada la ilegalidad de la huelga, las personas que se encontraban unidas al movimiento huelguístico cuentan con 24 horas para regresar a sus puestos de trabajo, de lo contrario se procede al despido sin responsabilidad laboral.