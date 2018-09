Carta del Presidente Carlos Alvarado: “El tiempo se agotó, el momento de resolver ya está aquí”

San José, 25 Set. (ElPaís.cr).- “El tiempo se agotó, lo que significa que el momento de resolver ya está aquí… No podemos postergar más la solución del problema fiscal, que tiene ya casi 20 años de no ser resuelto, y que a nosotros como sociedad y a mí como Presidente nos toca arreglar”, declaró el presidente Carlos Alvarado Quesada en carta a Costa Rica divulgada en cadena nacional de televisión.

“Soy consciente de esta enorme responsabilidad que he asumido junto a ustedes y estoy comprometido a hacer absolutamente todo lo necesario para evitar una crisis económica y garantizar el bienestar de todas las personas”, enfatizó.

Agregó que la herramienta que tenemos para resolver el problema es la reforma fiscal. Por eso solicitó a la Presidenta de la Asamblea Legislativa retomar el avance del proyecto, que es indispensable aprobar en el mes de octubre.

Ante la delicada situación fiscal y mientras se aprueba la reforma estructural, el presidente Alvarado indicó que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tuvieron que activar un mecanismo de préstamo extraordinario llamado “letras del tesoro”.

Precisamente, el presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Cubero, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dieron conferencia de prensa la noche de este martes en la que anunciaron la aplicación de este mecanismo ante el serio problema de liquidez que enfrenta el Estado para pagar salarios y transferencias a instituciones estatales.

El presidente Alvarado también solicitó respetuosamente a los magistrados de la Sala Constitucional resolver los recursos pendientes en materia de pensiones de lujo.

Con respecto a la huelga, reiteró la voluntad del Gobierno para dialogar o aclarar cualquier aspecto que se deba corregir, reiterando que se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y los salarios no se disminuirán.

Paralelamente, se refirió al proyecto de ley “que resuelve y aclara las observaciones relacionadas con los recargos a los maestros y la dedicación exclusiva del magisterio”, que fue presentado este martes por más de 40 diputados y diputadas.

No obstante, dijo que “es claro que la huelga está provocando cuantiosas pérdidas; desde agricultores que no pueden transportar sus productos, el golpe al sector turismo hasta el dolor humano de pacientes que no recibieron cirugía, niños y niñas que llevan dos semanas sin asistir a lecciones, muchos de ellos sin poder recibir la principal comida del día que les brinda el comedor escolar”.

En ese contexto, pidió al Poder Judicial resolver las solicitudes de declaración de ilegalidad que están pendientes y advirtió que no se permitirá actos de bloqueo en la vía pública o manifestaciones contrarias a la ley.

“Tengo confianza en Costa Rica, tengo confianza en su futuro, tengo confianza en nosotros como país, porque ahí sobre la mesa están las soluciones y las estamos impulsando”, manifestó el Presidente.

“Avancemos fuertes frente al miedo, sin aflojar y con la confianza en que con trabajo lo vamos a lograr. Así protegeremos a nuestras familias y a nuestro país”, concluyó.