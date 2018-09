Diputada del PUSC pide explicaciones a cooperativista por supuesta campaña millonaria contra el plan fiscal

San José, 25 Set. (ElPaís.cr),. La diputada María Inés Solís, de Unidad Social Cristiana (PUSC), reclamó una explicación al dirigente cooperativista Rodolfo Navas desde su curul ya que supuestamente él pidió un aporte de casi 70 millones de colones para financiar una campaña de lucha contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, más conocida como reforma fiscal.

Entre los presupuestos contemplados por Navas, figuran ¢4,5 millones para asesores, ¢4,8 millones para redes sociales, ¢4 millones para reuniones con diputados, ¢30 millones para un plan estratégico formulado por Alberto Padilla, ¢4.3 millones para costear la producción en CB24 y una campaña de medios con un costo total de ¢22,8 millones.

Navas en su rol de Gerente General del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop), pidió dinero a Erick Salazar, Gerente de Coneléctricas, con el objetivo de emprender una “estratégica campaña” que contemplaba una serie de acciones en contra de la movida para sanear las arcas del Estado.

Parte del objetivo, es detener los gravámenes contra el sector cooperativo que están incluidos en el plan fiscal, y que ante los ojos de algunos en dicho gremio, no deberían ser parte de la propuesta que actualmente se estudia en el Congreso.

Ante esta situación, la diputada le envió una carta a Navas en la cual le solicitó explicar lo más pronto posible, como se invertirá el dinero solicitado. Además, calificó los actos del cooperativista como “anormales”.

“(…) Nos jodimos, porque los valores en Costa Rica no los vamos a poder meter así no más. Porque esto es feo, esto es peligroso, más cuando en el tercer reglón, lo que leo es que del presupuesto que le están pidiendo a las cooperativas, cuatro millones son para reuniones con diputados. Compañeros, yo no se ustedes, pero a mi despacho nadie tiene que pagar un cinco para entrar. Esto me parece una barbaridad”, manifestó de forma enérgica, la diputada María Inés Solís refiriéndose al texto que envió Navas a Coneléctricas y otras cooperativas.

Mientras Navas asegura que lo que se busca es evitar la desinformación y mostrar al país la realidad de las cosas que están sucediendo actualmente, en el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), aclararon que el único órgano que puede atribuir la defensa del movimiento cooperativo es el propio Consejo y que este cooperativista actuó sin consultar al directorio de la organización.

Por esta razón, el Consejo decidió hacerse cargo de la campaña y especificó de primero, que no buscarán atacar la reforma fiscal, sino más bien informar a la ciudadanía de cuál es rol de las cooperativas en la sociedad costarricense.

“La negociación se concretó en agosto pasado, en un acuerdo que contó con la presencia y reconocimiento de la Sra. Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y el Viceministro de esa cartera Sr. Nogui Acosta. Sin embargo, en los últimos días se ha desarrollado una campaña de desinformación con el propósito de afirmar falsamente que las cooperativas no realizan ningún pago sobre sus excedentes”, indica un comunicado del Consejo.

Cabe destacar que en el plan fiscal, se gravó con un 30% sobre la renta por un aumento escalonado a las cooperativas que, cuyas ganancias sean mayores a los 160 millones de colones.

El gravamen sobre los excedentes que perciben los cooperativistas, pasará de un 5% a un 7% durante el primer año en vigencia de la reforma fiscal. En el segundo año de vigencia de la reforma, la tasa de renta para los socios de las cooperativas subirá a un 8% y a un 9% durante el tercer año, para eventualmente llegar a un 10% en el cuarto año.

No obstante, la congresista del PUSC dijo que si una cooperativa tiene el capital para invertir 70 millones en una campaña, también debe tener los respectivos recursos para pagar impuestos.

“A mí me van a disculpar, pero quien tiene ¢70 millones para hacer una campaña contra una moción puede pagar impuestos en un país que la está viendo fea. Yo no sé si nos van a pagar salarios esta semana, yo no sé si vamos a tener pago. ¿Ustedes saben, están seguros? Estamos viviendo una crisis y hay diputados protegiendo a las grandes cooperativas”, aseveró la diputada Solís.