No es una huelga, es un desafío a la institucionalidad

De cal y de arena

No es un conflicto obrero patronal incubado en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo a raíz del choque irreconciliable de posiciones en torno a demandas dirigidas a cambiar los efectos sociales y económicos de las relaciones entre la empresa y sus empleados.

Es una alianza de voluntades debidamente estructurada para impedir, obstaculizar o mediatizar el ejercicio de las potestades que la Constitución Política asigna al Poder Ejecutivo (como proponente de las leyes) y a la Asamblea Legislativa (como formadora de las leyes), concertación que ni siquiera ha nacido de un acuerdo de la(s) asamblea(s) general(es) de uno o más sindicatos, tal y como se ha venido comprobando, en discordancia con lo contemplado en el Código de Trabajo. Es decir, está el país ante una concurrencia de voluntades armada para impedir que cristalice un determinado proyecto de ley -# 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- y evitar que se convierta en ley de la República, saltándose toda la preventiva codificada en punto a conflictos obrero patronales, sindicatos, huelgas y derechos y obligaciones que del Código dimanan, como empieza a evidenciarse en las sentencias ya dictadas.

Tampoco hay que pecar de ingenuo y creer que detrás de toda esta urdimbre no existe una desaforada pasión por acumular más y más ingresos a costa de sangrar al Estado por la vía de privilegios y gollerías arbitrariamente conseguidas: son las famosas pensiones de lujo, anualidades y pluses en demasía, y enganches médicos. El proyecto # 20.580 para nada les sirve e intrigan para hundirlo.

Está el país entero ante un conflicto político de importantes secuelas institucionales, económicas y sociales, directamente encaminado a impedir la normal operación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y, sin duda, también el ejercicio por parte de los ciudadanos de derechos que les son fundamentales. Debido a esa naturaleza de conflicto político, quienes lo impulsan no han tenido vacilación alguna para impedir que los ciudadanos que discrepan de la paralización del trabajo sufran los efectos de medidas que atropellan libertades fundamentales.

Ya están produciéndose las sentencias que suceden a la petición de calificación de eso que eufemísticamente se ha dado en llamar “huelgas”. Una tras otra marcan la ilegalidad de estos procesos, en general por no reunir las exigencias del Código de Trabajo en el listado relativo a la legalidad de estos arbitrios, todas ellas sentencias circunscritas a pasar revista a hechos que vienen a cuento cuando se trata de un conflicto obrero-patronal. No abordan la otra vertiente de este conflicto: la política, evidenciada en el asalto a la institucionalidad

No nos engañemos: el país entero está arrastrado a una compleja realidad de hechos con la configuración propia de una operación política cubierta con los ropajes de una huelga, cual si fuese nacida de un desentendimiento obrero-patronal. Una huelga con múltiple presencia en entidades y diversidad en procedimientos, además de indiscutibles impactos sobre la capacidad del ciudadano de ejercer derechos que le son fundamentales (tránsito, acceso a la salud, seguridad, con apelación al sabotaje) y –por supuesto- con el propósito manifiesto de incidir en la conformación de la voluntad de los poderes del Estado. Nada de resolver en torno a un pliego de peticiones acordado por los órganos superiores del sindicato y sujeto a las reglas procesales que preceden la declaratoria de una huelga. Y no es así porque el proyecto de fondo es poner en marcha un movimiento político con todas las características de un desafío plantado a la cara de los Poderes del Estado.

Anoto aquí algo que me parece interesante, cual sería que de repente salte algún juez innovador que aborde en su fallo este espinoso asunto tanto desde la perspectiva de los hechos que cobija el Código de Trabajo, como le es obligado hacerlo a la hora de darle contenido a la sentencia, cuanto a la legitimidad que podría tener o no tener un conflicto revestido de los ropajes propios del Derecho Laboral pero que en realidad no sea más que un desafío a la vigencia de la institucionalidad consagrada por la Constitución Política. Al fin y al cabo, esto sería parte del esfuerzo mental legítimamente idóneo para calificar los hechos, tal cual se le solicita al juez al pedir que califique la huelga.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista