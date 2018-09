Trump rechaza poner fecha límite para la desnuclearización de Corea del Norte

“No quiero entrar en el juego del tiempo. Le he dicho a (el secretario de Estado estadounidense) Mike (Pompeo) que no se meta en el juego del tiempo”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Nueva York.

“No importa si nos lleva dos años, tres años o cinco meses”, agregó.

Pompeo emitió la semana pasada un comunicado en el que exigía que la desnuclearización de Corea del Norte se completara como tarde en enero de 2021, fecha en la que concluye el primer mandato de Trump.

No obstante, este lunes Pompeo pareció dar marcha atrás a ese objetivo, al afirmar en una conferencia de prensa en Nueva York que sería “ingenuo poner una fecha” límite a la desnuclearización.

Trump también alegó hoy que su predecesor, Barack Obama, estaba “muy cerca de ir a la guerra” con Corea del Norte, y que si él no hubiera resultado elegido, habría habido un conflicto con “millones de personas” muertas.

“Obama estaba listo para ir a la guerra, y se habrían perdido (las vidas de) no miles, sino millones de personas, porque en Seúl hay millones (…). Si no me hubieran elegido a mí, esto sería la guerra”, defendió, a pesar de que su predecesor habría abandonado el poder en 2017 tanto si Trump resultaba electo como si no.

“Le he enseñado una de las cartas a (el primer ministro japonés, Shinzo) Abe, y me dijo que es una carta revolucionaria, una carta histórica”, aseveró Trump, que hoy se reunió en Nueva York con el líder nipón. EFE