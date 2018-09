¿Vivir el presente, pero, qué es el tiempo?

Al final de la novela La Máquina del Tiempo, del escritor británico Herbert George Wells, convertida luego en película, un personaje dice que el hombre siempre ha tenido una máquina para viajar en el tiempo, pues para ir al pasado tiene los recuerdos y para ir hacia el futuro tiene los sueños. Y esta frase tiene algo, además de poético, lleno de sabiduría. Estamos anclados en presente sin posibilidad de retroceder hacia atrás, a fin de corregir nuestros errores, ni ir hacia adelante para mejorar las circunstancias del futuro, aunque son los sueños, convertidos en realidades, los que han mejorado el convivir en nuestro planeta.

El algún lugar leí lo siguiente: Vivir el presente es el consejo que se ofrece cuando alguien dice que está agobiado por algo que va a ocurrir. Nos pasamos el consejo de unos a otros con el deseo de que alguien se beneficie de él. Tiene una finalidad genial, si bien hacerlo realidad no es tarea fácil. Vivir en el pasado o vivir en el futuro es algo muy frecuente en nuestra sociedad. El que aprende de sus errores y se adelanta a los que puede cometer, suele tener más éxito que el que se centra más en el momento y no va más allá.

Para algunos vivir el presente es sinónimo de vagancia, falta de esfuerzo o dejadez, aunque en realidad no es para nada así. Vivir el presente suele asociarse a mayor capacidad para ser feliz. Lo que ocurre es que saber vivir el presente conlleva ser capaz de asumir menos control sobre el futuro del que nos suele gustar en la vida. Vivir el presente es ver peligros, valorar nuestra capacidad para resolverlos, y actuar en función de nuestra capacidad para cambiar algo. A menudo podemos y lo resolvemos y otras veces no podemos, pero nos empeñamos en que las cosas sean de otra manera.

Sin embargo, un grupo de neurocientíficos estadounidenses podría haber desterrado, científicamente, una de las máximas más populares del comportamiento humano. Según estos, por mucho que nos esforcemos en “vivir el momento” nuestro cerebro nos dará la espalda, pues, en resumidas cuentas, sólo podemos pensar sobre el pasado y el futuro, no sobre el presente. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Pittsburgh, publicado en la revista Neuron, que analiza las señales cerebrales asociadas con la metacognición: la habilidad que tenemos para monitorizar y controlar la cognición, algo que ha sido descrito por los investigadores como “pensar sobre el pensamiento”.

Estamos todo el rato tomando decisiones, pensando sobre otras cosas a medida que nos movemos por la vida Los científicos han identificado el área del cerebro responsable de utilizar las decisiones pasadas, y sus resultados, para guiar nuestro comportamiento futuro. Según Marc Sommer, uno de los autores del estudio, “el cerebro debe mantener un seguimiento de las decisiones que hemos tomado en el pasado y cómo funcionaron. Para ello debe pensar continuamente. Estamos todo el rato tomando decisiones, pensando sobre otras cosas a medida que nos movemos por la vida”. Es por ello que no podemos centrarnos en el presente, pues es imposible que dejemos de hacer planes.

Como podemos observar, hay opiniones diversas para todo, y lo único importante es aquello que, a nivel personal, nos concede la más importante cualidad de nuestra existencia: la paz interior.

Y las anteriores reflexiones nos lleva a tratar de conceptualizar lo que es el tiempo, base de nuestra concepción del pasado, el presente y el futuro.

Podríamos decir que el tiempo es como el viento, tiene diversas formas de transcurrir a nuestro derredor y dentro de nosotros mismos. A veces como la caricia dulce de una madre a su niño recién nacido, a veces como el huracán portentoso que destruye todo a su paso y deja solamente algunos cimientos para reconstruir lo perdido.

El tiempo es como el agua, que fluye dulce o fieramente, pero igual destruye la roca, crea cauces, cambia el paisaje, pero lleva en sí misma la clave del crecimiento y la mutación perenne.

El tiempo es una fantasía humana, además, pues en el espacio sideral no existe el tiempo, sino que nosotros medimos todo conforme a nuestra minúscula capacidad de entendimiento, basada en la rotación de la tierra sobre su eje, cuando allá fuera todo es infinito, incomprensible, inconmensurable. Allá reside Dios, para quien no existe el tiempo, porque de igual forma vive dentro de nosotros, aunque el tiempo vaya destruyendo nuestra realidad física.

El tiempo se encarga de acabar con nuestra soberbia y nuestras vanidades, poner las cosas en su lugar y demostrarnos lo pequeños e insignificantes que somos. Poder, riqueza, inteligencia, fortaleza física, creencias, belleza, simpatía, la misma fe construida sobre nuestras más absurdas fantasías, acaban siendo nada, absolutamente nada, y nos demuestra cuán ridículos somos al darle importancia a cosas que no la tienen.

Solamente la contemplación del espacio sin tiempo, en su grandiosidad inasequible para nuestro limitado entendimiento, es capaz de crear la imagen borrosa de una realidad superior a nuestra capacidad de comprensión.

El tiempo es como el amor, es más, es amor mismo, un espejo de mil facetas en donde todo se refleja mil y mil veces sin capacidad de poderlo abarcar plenamente, pero que sabemos que está allí, porque lo hemos creado y por ello mismo sentimos su presencia de viento y de agua. Que es donde radica el misterio mismo de nuestra existencia, con principio y fin, y la extraña paradoja de creernos importantes cuando en realidad somos menos que nada.

El tiempo es amigo y enemigo, a la vez, como una paradoja. Nos enseña lo que fuimos y lo que somos, y lo que quizá seremos más adelante, sin certeza alguna. Es maestro sabio que nos enseña lo poco que sabemos pero que entrega lo que nuestra capacidad es capaz de entender, que es bastante poco, también. Es juez severo que premia o condena nuestras actuaciones.

Pero lo más importante es, que al no existir el tiempo, no existe el más allá, solamente el presente, el presente eterno del universo incomprensible, al que miramos asombrados buscando los ojos de Dios sin encontrarlos.

Por ello, cuando damos atención a todas las miserias de nuestra limitada existencia, el tiempo –eso que no existe, pero que está allí- se encarga de ponernos de nuevo en nuestro humilde lugar en el cosmos. Ante estos pensamientos, ¿de qué sirven todas nuestras vanidades, nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, todas esas miserias humanas que nos caracterizan? ¡De nada, absolutamente de nada! Somos un misterio incomprensible, como el tiempo, y tratar de viajar a través de él, de viajar a través de lo que no existe, es un absurdo.

Nacemos solos, mucho de nuestra existencia la pasamos solos, y partimos solos también, pero depende de cada uno lo que lleve en su corazón, pues el bagaje que portaremos en el viaje es liviano o pesado dependiendo del amor que dimos, no del que recibimos; de nuestra generosidad, no de nuestro egoísmo; de nuestra capacidad de construir, no de destruir.

La familia, los amigos, los conocidos, los compañeros del camino, en fin, han sido en cierta forma circunstanciales. Solamente la conciencia de sí mismo y los principios con que hayamos recorrido el sendero trazado para nosotros son los valores que tendrán alguna importancia. Ellos se reflejarán en la alegría o la tristeza del declinar y el tránsito hacia la luz del atardecer de la vida.

Al final, cuando ya uno se ha resignado a que no son muchos los años que restan por vivir, que lo que hizo o no hizo no tiene ya remedio, pues es muy tarde para iniciar nuevas aventuras o enmendar errores, lo apropiado es la paz interior, la reflexión profunda sobre el significado de las cosas, la humildad de aceptar que nunca seremos más de lo que fuimos o somos actualmente.

Y finalmente, la íntima convicción de que al finalizar el periplo transcurrido sobre este planeta, el tránsito hacia esa otra dimensión que nos hace libres de nuestras miserias y nos permite regresar al origen de todas las cosas, incluso de nosotros mismos, será plácido en el sentido espiritual, porque del material no existe certeza alguna. Y sin nos han de decir algo en el más allá no será, precisamente, que hemos sido amados, sino que dimos mucho amor, según nuestra forma de ser, y ello se recompensa.

La paz interior que producen estas convicciones y el desprendimiento y desapego de las cosas materiales, es un anuncio de la que vendrá posteriormente. Y como en la canción de Mercedes Sosa, no me queda más que decir “gracias a la vida, que me ha dado tanto”.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría