Sísifo va de nuevo

“Es triste ver como la sociedad unidimensional, como la llamó el revisionista Marcuse, se convirtió en una pesadilla cotidiana. Como se dice, la realidad superó a la ficción. El Leviatán es un monstruo de mil cabezas, pero un solo tronco. Es triste ver como manipulan a la gente de cualquier manera y bajo cualquier discurso envenenado. Otra forma de llamarla es el reino de la mentira. ¿Por qué gente dizque pensante, dejándose arrastrar por los reclamos del Poder, en una lucha interna del Poder? Aquí no se está discutiendo ninguna alternativa humana, libre y justa. Todas las banderas están desteñidas por la podredumbre. Es triste que siguen tratando al ser humano como ganado al matadero.” Misfit Anchorite

Cuando terminó el movimiento contra el tlc, volvió la frustración, la sensación de derrota. Y es que nos pasó y nos sigue pasando, a las personas ilusas – que no traidoras –, cada vez que nos sumergimos en luchas tipo “frente nacional”, donde al lado de uno, marchan personas, que en cualquier otra situación, estarían en la acera del frente. ¿Qué tenía en común con Alberto Salom, por ejemplo? ¿En qué lo afectó a él la aprobación del tlc, creo que en nada, el privilegio de una rectoría universitaria, sin ningún aporte importante a la academia, solo su verborrea? Cuando pienso en las mujeres campesinas de Los Chiles, Upala, y demás, a ellas sí las afectó, un poco más en realidad, porque ya las políticas capitalistas de fines del siglo pasado habían demolido su economía. En realidad, el tlc solo vino a ser una especie de coronación de las políticas impulsadas por el fmi y el banco mundial, a nivel global, desde antes. ¿Qué hacíamos entonces en un “frente nacional”, donde nos engañábamos creyendo que teníamos objetivos comunes? ¿Por qué terminar siempre con esa sensación de desesperanza, de “traicionados”? Creo que solo nos traicionamos a nosotros mismos, cada vez que participamos en esos “frentes populares”.

La huelga contra el combo fiscal. Bueno, no sé por qué, pero desde el principio tuve la misma sensación, otra vez de cabeza en un proyecto de “frente unido”, otra vez piezas de un ajedrez que no jugamos, ni vamos a jugar. Temo que, de nuevo, a un nuevo descarrilamiento. Aquí se congregan, de nuevo, sectores muy dispares oponiéndose a un “proyecto fiscal” que es un verdadero collage de rapiña y desvergüenza. Sorprendido por la cantidad de automóviles, en las orillas de la carretera, en el cruce de Nandayure, Nicoya y el puente “La Amistad”, y no automóviles humildes, tipo “pirata”; en donde los “sindicalistas” realizan una demostración, me pregunto: ¿Participamos en el mismo movimiento? Entonces, vuelven los viejos cuestionamientos, ¿lo que yo digo defender contra el “combo fiscal”, es lo mismo que defienden altos jerarcas, como el rector de la ucr por ejemplo, o los aristócratas sindicales, o los políticos fundamentalistas de restauración?. ¿De nuevo al “frente nacional”, como si de ganado se tratara? Solo porque en ese frente encuentro confort a mis pensamientos, donde me reconforto con mis “camaradas”, porque me da esa sensación de masivo, de poderosa marcha… ¿Hacia dónde? En términos objetivos, no de la emoción de las marchas concurridas, ¿hacia dónde va este movimiento? Porque no es un movimiento autónomo de la gente, no es un movimiento autoconvocado ni mucho menos, ni es un movimiento que trasciende los límites de la política establecida por las clases poseedoras. Incluso algunos sectores de estas clases, miran con simpatía el movimiento, aunque sea con el morboso placer de ver al pac absolutamente desaparecido de la arena.

Ya nadie lee, dijo alguien por ahí, así que no me extiendo más, solo dejar sembradas esas inquietudes, que me perturban cuando me “exigen” apoyar el movimiento, porque sino soy un “facho”. El mañana dirá, no quiero jugar a aprendiz de brujo adivinador, solo que ya estoy harto de la coacción moral. Ese cuento de que si no apoyás a Maduro y a Ortega sós un proimperialista y un fascista, bueno, no sé qué decirles…, ¡Qué tristeza, qué pena! Estoy cansado de ese tipo de coacción.

Cabo Velas, 27 de setiembre del 2018

Julián Arenales