Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 29 de setiembre al 6 de octubre de 2018

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN. Sábado 29 de setiembre, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. en el Estadio Nacional. Además tendremos el Taller: “Acompañamiento a la Persona con Diagnóstico Cardiovascular y su familia”, impartido en las aulas del Estadio Nacional de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Información: 2511-2102 / 2511-2103, correo electrónico: hanna.sanabriabarahona@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Enfermería con la colaboración de la Asociación Costarricense de Cardiología ASOCAR – Red Internacional de Entrenamiento AHA – Costa Rica.

MUESTRA DE CINE LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO. Fecha límite: 30 de setiembre en el auditorio de la Plaza de la Autonomía. Organizado por la Embajada de México en Costa Rica, en coordinación con el Centro de Cine y la Vicerrectoría de Acción Social. Participan representaciones diplomáticas en Costa Rica de las embajadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

° FORO: REFORMA FISCAL EN EL ANÁLISIS DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES: LO POLÍTICO Y LO VIABLE. Lunes 1 de octubre, 10:00 a. m. en el auditorio Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Participantes: Dr. David Díaz Arias, director, Centro de Investigaciones Históricas de América Central; Dra. María José Cascante Matamoros, subdirectora, Centro de Investigación y Estudios Políticos; Licda. Gloriana Martínez Sánchez, investigadora, Instituto de Investigaciones Sociales, profesora, Escuela de Ciencias Políticas; Sra. Gabriela Mayorga López, periodista, Oficina de Divulgación e Información (moderadora). Transmisión en vivo por www.ucr.ac.cr Información: 2511-3601, correo electrónico: cinthya.torres@ucr.ac.cr Organiza: Rectoría.

CHARLA: ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL ROL DEL ARCHIVO. Lunes 1 de octubre, de 2:00 a 4:00 p. m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación (CIMAR). Impartida por la Dra.María Esteva, investigadora y curadora de datos,Texas Advanced Computing Center, Universidad de Austin, Texas (TACC)Dirigido a Archivistas, Bibliotecólogos, Investigadores, Informáticos. Favor confirmar asistencia al correo aurol@ucr.ac.cr Información: 2511-2991, correo electrónico: nuria.gutierrez@ucr.ac.cr Organiza: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.

EXÁMENES DE EQUIPARACIÓN: PRUEBA ESPECIAL CON REFERENCIA A LA EQUIPARACIÓN DE TÍTULO. Lunes 1.o de octubre, 5:00 p. m., en la Escuela de Arquitectura. Dirigido a personas con título del extranjero. Información: 2511-6895, correo electrónico: laura.brenesbrenes@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ingeniería, Escuela de Arquitectura.

CONCIERTOS Y CHARLAS EN EL VIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA 2018. Del 1.o al 5 de octubre. Lunes 1.o de octubre, 7:00 p. m., concierto Mi palpita il cor, por Syntagma Musicum (Costa Rica). Martes 2 de octubre, 5:00 p. m., concierto de América Galante (Costa Rica) / 7:00 p. m., concierto Tambalagumbá. Música antigua iberoamericana, por grupo Sesquiáltera (Costa Rica). Miércoles 3 octubre, 11:00 a. m., charla “Aproximación al canto barroco”, maestra Eugenia Ramírez (México) / 7:00 p. m., Conjunto de Música Antigua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú). Jueves 4 de octubre, 9:00 a. m., charla “La música en la evangelización de los Jesuitas en Suramérica”, maestro Luis Chumpitazi (Perú) / 5:00 p. m., concierto Yo menamori d’un aire, de Doris Benmaman (Venezuela) / 7:00 p. m., concierto Un juguetico de fuego, por grupo Zefiro (Costa Rica). Viernes 5 de octubre, 7:00 p. m., concierto De amor y desamor: arias y cantatas barrocas, Eugenia Ramírez y Santiago Álvarez, soprano y clavecín (México). Lugar : Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Información: 2511-8545, http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ARTES: “MÚSICA ABIERTA”. Cursos de instrumento: canto, batería, bajo eléctrico, flauta traversa, guitarra eléctrica y jazz, guitarra popular, guitarra clásica, saxofón, percusión, piano, violonchelo y violín. / Ensambles: Saxofón / Cursos para niños de edades entre 1 y 7 años: Iniciación Musical y Estimulación Musical Temprana. / Otros cursos: LectoEscritura Musical. Matrícula: del 1.o al 5 de octubre, de 9:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:45 p. m. (de lunes a viernes), en la recepción de la Escuela de Artes Musicales. Información: 2511-8549, correo electrónico: pec.eam@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Artes Musicales, Facultad de Artes.

ADMISIONES: LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS (PROMOCIÓN 2019). Preinscripción: del 1.o al 26 octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p. m. (lunes a viernes) en la oficina de Francés a Distancia, Facultad de Letras. Dirigido a bachilleres en Francés o en Enseñanza del Francés de universidades estatales. Requisitos de admisión: Bachillerato en Enseñanza del Francés o Bachillerato en Francés de universidades estatales, entrevista, prueba de comprensión oral, de producción y comprensión escritas en francés. Recepción de documentos: del 1.o al 26 octubre de 2018 (original y fotocopia de título, récord académico oficial, constancia de tiempo de servicio en docencia, foto tamaño pasaporte, copia de cédula de identidad). Inicio del programa: febrero de 2019. Horario: sábado, de 8 a. m. a 5 p. m. Modalidad: bimodal, un sábado presencial, un sábado virtual. Información: 2511-8424, correo electrónico: francesadistancia.elm@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Formación Docente y Escuela de Lenguas Modernas.

ADMISIONES: LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS LENGUA EXTRANJERA. Preinscripción y recepción de documentos: del 1.o al 26 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p. m. (lunes a viernes) en la Oficina Francés a Distancia, Facultad de Letras. Requisitos de admisión: Bachillerato en Enseñanza del Inglés o Bachillerato en Inglés de universidades estatales, original y dos fotocopias del título, certificado de notas o copia del expediente académico emitida por la Oficina de Registro, promedio ponderado mínimo de 7.0), aprobación de examen oral y del examen escrito en inglés. Recepción de documentos: del 1.o al 26 octubre de 2018. Para la preinscripción es necesario aportar dos copias de la cédula por ambos lados, además de los documentos indicados anteriormente. Fecha y hora del examen: viernes 2 de noviembre de 2018, de 3:00 a 7:00 p. m., en el aula 410, Facultad de Letras. Inicio del programa: febrero de 2019, horario: sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Modalidad: bimodal, un sábado presencial, un sábado virtual. Dirigido a bachilleres en Inglés o en Enseñanza del Inglés de universidades estatales. Información: 2511-8423 (Coordinación Licenciatura), correo electrónico: licenciatura_ingles@yahoo.com Organiza: Escuela de Formación Docente y Escuela de Lenguas Modernas.

EXPOSICIÓN DE ACRÍLICO: PERSONAJES COSTARRICENSES, de Walter Herrera Amighetti. Del 1.o al 31 de octubre en el vestíbulo de la Vicerrectoría de Acción Social. Inauguración: 2 de octubre, 4:00 p. m. Información: 2511-5267, correo electrónico: sandra.navarro@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Unidad de Gestión Cultural.

CONFERENCIA: LEY DE LAS RELACIONES IMPROPIAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES. Martes 2 de octubre, 9:00 a. m., en el auditorio de la Facultad de Educación. A cargo de la Dra. Elizabeth Ballestero Araya, Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Favor conformar asistencia antes del 27 de setiembre. Información: 2511-1412, correo electrónico: inie@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigación en Educación (INIE).

CONCIERTO y FORO DEL II CICLO CON LA BANDA DE CONCIERTOS DE ALAJUELA. Martes 2 de octubre, 10:00 a. m., en el tercer piso de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. Información: 2511-7083 / 2511-7021, correo electrónico: graciela.quesada@ucr.ac.cr Organiza: Biblioteca Arturo Agüero Chaves, Coordinación de Investigación, Sede de Occidente, con la colaboración del Sistema de Estudios Generales, Sede de Occidente.

CONFERENCIA: SUPPORTING FLORIDA´S HORSE INDUSTRY WITH OUTREACH AND RESEARCH. Martes 2 de octubre, de 4:00 a 5:00 p. m., en el auditorio de Ucagro (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Participantes: Ph. D Carissa Wickens, investigadora y profesora, Animal Sciences University of Florida; Ph. D. Lori Warren, investigadora y profesora, Animal Sciences University of Florida. Dirigido a productores equinos, técnicos y estudiantes. Se dictará en idioma inglés. Es indispensable confirmar asistencia por medio del correo electrónico. Información: 2511-8810 / 2511-3573, correo electrónico: luis.villalobosvillalobos@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agroalimentarias, con la colaboración del Programa de Académicos Visitantes de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa.

CONFERENCIA: EL INDIGENISMO: ¿ETNOCIDIO O PRIMERAS POLÍTICAS ANTI-DISCRIMINATORIAS? EL CASO DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO EN MÉXICO (1940-1970). Martes 2 de octubre, 5:00 p. m., Sala Joaquín Gutiérrez Mangel, 4.° piso, Facultad de Letras. A cargo de la Dra. Elisabeth Cunin, directora, Instituto de Investigación para el Desarrollo, Universidad de Niza Francia. Información: 2511-1981, correo electrónico: ciicla@ucr.ac.cr Página Web: http://www.ciicla.ucr.ac.cr/node/5 Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas.

V COLOQUIO INTERNACIONAL REPENSAR AMÉRICA LATINA: LOS RETOS DE LA DIVERSIDAD. Del 2 al 5 de octubre, en la Sala Joaquín Gutiérrez Mangel, 4. ° piso, Facultad de Letras. El programa lo pueden solicitar al correo ciicla@ucr.ac.cr Información: 2511-1985, correo electrónico: ciicla@ucr.ac.cr Página web: http://ciicla.ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (Ciicla).

FORO: EL PAPEL DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA EN LA ECONOMÍA MODERNA. Miércoles 3 de octubre, 3:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Participa: Dr. Rodrigo Cubero Brealey, presidente, Banco Central de Costa Rica. Información: 2511-6497, correo electrónico: silvia.corella@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Economía con la colaboración del Banco Central de Costa Rica.

CHARLA: MATHEMATICAL MODELS OF MOSQUITO POPULATION DYNAMICS AND MALARIA. Miércoles 3 de octubre, 4:00 p. m. en el Miniauditorio Edificio CIMPA-EMA. A cargo de Nakul Chitnis, Swiss Tropical and Public Health Institute. Impartida en idioma inglés. Información: 2511-3419, correo electrónico: cimpa@ucr.ac.cr Página Web: http://www.cimpa.ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

CURSO: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Fecha límite de matrícula: miércoles 3 de octubre, por medio del correo electrónico. Cursos : Redacción de Informes Técnicos / Técnicas de Comunicación Oral / Redacción de Trabajos Finales de Graduación / Redacción de Artículos para Revistas Científicas / Redacción y Ortografía I / Discurso Jurídico: Técnicas de Redacción y Expresión Oral. Duración : del lunes 8 de octubre al jueves 13 de diciembre, de 6:00 a 9:00 p. m., en la Facultad de Letras. Dirigido a personas mayores de 18 años. Costo: ¢80 000. Información: 2511-8438, correo electrónico: educacioncontinua.efll@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.

FORO: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS EN SALUD MENTAL. SEIS AÑOS DESPUÉS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL. Miércoles 3 de octubre, de 7:30 a. m. a 6:00 p. m., en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. Dirigido al público en general, pacientes, investigadores, docentes, estudiantes, políticos. Información: 2511-2299, correo electrónico: maria.castrogomez@ucr.ac.cr Página web: https://www.facebook.com/…/Foro-Salud-Mental-Costa-Rica-2018-1764246140329734/ Organiza: Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Escuela de Biología, con la colaboración de la Secretaría Técnica en Salud Mental y el Medical Research Council de UK.

CONFERENCIA: LA MEGAMINERÍA Y LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL ECUADOR DURANTE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. Miércoles 3 de octubre, 5:00 p. m., en el vestíbulo del Cedocihac, 4. ° piso, torre C, Facultad de Ciencias Sociales. A cargo del Dr. Sebastian Matthes, investigador, Sociología, Leibniz Universität Hannover. Información: 2511-4833, correo electrónico: historia@sep.ucr.ac.cr Organiza: Posgrado en Historia con la colaboración del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (Cihac), en el marco del 40 aniversario del Posgrado en Historia.

VIDEOFORO: 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE INGMAR BERGMAN. Miércoles 3 de octubre, 6:00 p. m., en la sala de conferencias del Edificio de Aulas (1.ª planta). Participantes: Licda. Ángela Ramírez Guerrero, profesora, Escuela de Estudios Generales; Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, profesor, Escuela de Estudios Generales. Información: 2511-8431, correo electrónico: inif@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales.

II SIMPOSIO DE ACCIÓN SOCIAL. ESCUELA DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGRONEGOCIOS. Jueves 4 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Recinto de Guápiles. Favor confirmar asistencia al correo electrónico o por vía telefónica. Información: 2511-8778, correo electrónico: cristina.rodriguez15@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: PROGRAMA DE CUADERNOS E IMPLEMENTOS ESCOLARES UCR-IMAS. Jueves 4 de octubre, 9:00 a. m., en el auditorio del IMAS (ubicado en las oficinas centrales, calle 29, avenida 2 y 8, del KFC La California 75 m sur). Dirigido a autoridades del Gobierno, autoridades universitarias, estudiantes. Información: 2511-5176 / 2511-5660, correo electrónico: alejandro.cordero@ucr.ac.cr / administracion.publica@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Administración Pública.

PONENCIA: FAVORECIENDO EL COMPORTAMIENTO PROSOCIAL EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. Jueves 4 de octubre, de 1:30 a 4:00 p. m., en el auditorio de la Facultad de Educación. Participantes: Dra. Katia Alvarado Calderón y M. Ed. Claire Marie de Merzerville López, profesoras, Psicopedagogía, Escuela de Orientación y Educación Especial. Información: 2511-8919, correo electrónico: claire.demezervillelopez@ucr.ac.cr Organiza: Sección de Psicopedagogía, Escuela de Orientación y Educación Especial.

PRESENTACIÓN: SERIE DOCUMENTAL. CONSTRUYENDO NUESTRA NACIÓN: EL APORTE DE LA POBLACIÓN AFROCARIBEÑA EN COSTA RICA. Jueves 4 de octubre, 5:00 p. m. en la Escuela de Ciencias Políticas, 6. ° piso, Facultad de Ciencias Sociales. Información: 2511-8371, correo electrónico: catedraafricacaribe.vd@ucr.ac.cr Organiza: Cátedra de Estudios de África y el Caribe con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales.

V FERIA UNIVERSITARIA DEL AHORRO Y LAS FINANZAS 2018. 4 y 5 de octubre, sala multiusos, Escuela de Estudios Generales (Sede Rodrigo Facio) / 14 de octubre (Sede del Pacífico). Dirigida a la comunidad universitaria. Información: 2511-4350, correo electrónico: marlen.salas@ucr.ac.cr Organiza: Oficina de Administración Financiera con la colaboración del BCR, Banco Popular, Coopenae, Junta de Ahorro y Préstamo UCR.

SEGUNDO MINICONGRESO GEOLÓGICO. 4 y 5 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el auditorio César Dóndoli de la Escuela Centroamericana de Geología. Dirigido al público en general, estudiantes, docentes. Información: 2511-8128. Organiza: Escuela Centroamericana de Geología.

MESA REDONDA: EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL DELITO, LA PENA Y EL PROCESO PENAL. Viernes 5 de octubre, 2:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Educación. Participantes: Dr. Marco Feoli Villalobos, profesor, Universidad Nacional; M.Sc. Douglas Durán, experto ILANUD y Relator General, Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito; M.Sc. Giselle Boza, investigadora, CICOM-UCR; Dra. Nora Garita, profesora de Sociología (moderadora). Información: 2511-6852, correo electrónico: proledi@ucr.ac.cr Organiza: Programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) con la colaboración de la Escuela de Comunicación Colectiva.

TALLER: SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS APLICANDO LA FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 30300. Fecha límite de inscripción: viernes 5 de octubre, 5:00 p. m., por medio del correo electrónico. Duración : del 8 al 11 de octubre, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m., en el aula 415 de Archivística, 4. ° piso, torre E, Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación. Participantes: M. Ls. María Teresa Bermúdez Muñoz, coordinadora, Sección de Archivística; Licda. Raquel Umaña Alpízar, profesora, Sección de Archivística. Dirigido a archivistas, funcionarios de archivos y profesionales del área. Costo: ¢120 000 (por persona). Información: 2511-6453, correo electrónico: archivistica.eh@ucr.ac.cr Organiza: Sección de Archivística, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del Proyecto ED-2794 Formación Archivística Continua.

CURSO: FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN HIDROPONÍA. Inscripción abierta hasta el 17 de octubre por medio de correos electrónicos. Fecha del curso : sábado 20 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit, La Garita, Alajuela. Incluye materiales para las prácticas, manual de producción hidropónica en PDF, certificado de participación y alimentación. Participantes: Lic. Marlon Retana Cordero, Dr. Gustavo Quesada Roldán, profesores e investigadores, Estación Experimental Fabio Baudrit. Dirigido a personas interesadas en establecer módulos de producción hidropónica. Cupo: 40 personas. Costo: ¢40.000. Información: 2511-7798 / 2511-7786, correo electrónico: gustavo.quesada@ucr.ac.cr / marlon.retana@ucr.ac.cr Organiza: Estación Experimental Fabio Baudrit, Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO: CENSURADAS. Última fecha: 21 de octubre. Funciones: de jueves a sábado, 8:00 p. m. / domingos, 6:00 p. m. en el Teatro Universitario. Costo: ¢6 000 (público general) / ¢4 000 (estudiantes con carné y ciudadanos de oro). Información: 2511-6722, correo electrónico: artesdramaticas@ucr.ac.cr Página web: http://teatro.ucr.ac.cr/es/node/397 Organiza: Teatro del Sol, Escuela de Artes Dramáticas y Teatro Universitario.

COLOQUIO INTERNACIONAL DE HUMANIDADES, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL. Fecha límite para inscripción de ponencias: 31 de enero de 2019, por medio de la página web. Forma de presentación de ponencias: título, autor, palabras claves, resumen, filiación institucional, correo electrónico. Fecha límite de inscripción de participantes sin ponencia: 25 de febrero del 2019, por medio de la página web. Duración : del 25 al 27 de febrero de 2019, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Dirigido a profesionales en ciencias sociales, filosofía, medicina, biología, humanidades, activistas. Costo: $50 (asistentes sin ponencia), $35 (asistentes con ponencia), estudiantes $20. Información: 2511-6342, correo electrónico: coloquiodiversidadsexual.eg@ucr.ac.cr Página web: http://coloquiodiversidadsexual.ucr.ac.cr Facebook: coloquio humanidades diversidad sexual. Organiza: Escuela de Estudios Generales con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Sede de Occidente, Pridena,TEC, UTN, Colypro, Acofi.