Lavrov denuncia presiones a De Mistura para crear la comisión constituyente siria

Naciones Unidas, 28 sep (Sputnik).- Varios países están presionando al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, para que acelere la creación de la comisión constituyente siria, denunció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El denominado ‘grupo pequeño’ sobre Siria, conformado por Alemania, Arabia Saudí, EEUU, Egipto, Francia, Jordania y el Reino Unido, emitió una declaración en la que exige el inicio inmediato de la labor de esa comisión, dijo en una rueda de prensa en la ONU.

“Nos consta que se presiona a De Mistura a este respecto, tratando de obligarlo a que proclame la creación y la composición de la comisión, lo que sería un gran error”, afirmó el canciller ruso.

Las presiones al enviado de la ONU, según Lavrov, buscan echar por tierra todos los avances logrados en las negociaciones de Astaná para tratar de imponer a los sirios un “esquema acordado por fuerzas externas”.

A su vez, Rusia insta a que no se tenga prisa con la puesta en marcha de la labor de la comisión constituyente, señaló.

“Insistiremos en que no se tenga prisa; por supuesto que no se puede perpetuar (este proceso), pero aquí lo más importante es la calidad de la composición de la comisión constituyente y no un plazo inventado de forma artificial”, argumentó el titular ruso.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.

En el marco de las negociaciones de Astaná se acordó la celebración del Congreso de Diálogo Nacional sirio que se desarrolló a finales de enero en la ciudad rusa de Sochi y concluyó con la aprobación de una lista de 150 candidatos a la comisión constituyente, que funcionará en Ginebra. (Sputnik)