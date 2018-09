Excanciller chileno: “Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece”

“Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece, aunque se declarará vencedor en cualquier otro escenario intermedio. Ya expresó, con su habitual candor, que si las cosas no salen bien en La Haya, tiene otras alternativas en vista”, recalcó el exjefe de la diplomacia chilena.

En declaraciones al diario El Mercurio, Muñoz señaló que pese a que existe la amplia aspiración marítima en todo el arco político boliviano “Evo ve en la demanda un soporte fundamental de patriotismo para su repostulación, pese al rechazo ciudadano a su nueva candidatura en el referéndum de 2015”.

Igualmente el excanciller chileno afirmó que el mandatario boliviano “se declarará vencedor ante cualquier atisbo de fallo positivo”, aunque matizó que si ocurre lo contrario tendrá que dar muchas explicaciones al país.

“Él elevó en demasía las expectativas al asegurar que muy pronto flamearía la bandera boliviana en las costas del Pacífico. Cuando ello no ocurra con la sentencia, tendrá que dar explicaciones”, concluyó Muñoz.

Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en abril del 2013 para que el tribunal le obligue a negociar la restitución de la salida soberana al mar que el país altiplánico perdió en una guerra con su vecino en 1879. EFE