 Los muertos que vos matáis aún gozan de buena salud

Columna Poliédrica

En 1992, Francis Fukuyama publicó un libro que decía que la historia había llegado a su final. Con una absoluta temeridad se atrevió a decir que el sistema político y económico de occidente había triunfado en todo el mundo. La historia como un proceso infinito de contradicciones, a lo Hegel, se había detenido y ahora solo existía una única fuerza hegemónica.

Los años posteriores se encargaron de poner en su lugar a Fukuyama. El devenir histórico no solo ha permitido observar que no existe tal hegemonía de occidente, ni en lo político, ni en lo económico. El tiempo ha hecho resurgir otras fuerzas que han establecido un contrapeso a las ínfulas del discurso ideológico del fin de la historia.

Y es que mientras haya seres humanos, habrá relaciones contradictorias entre ellos. La historia de la humanidad es la permanente contradicción entre dominadores y dominados, entre los que tienen más y los que tienen menos, entre los que tienen el poder y quienes son objeto de ese poder, entre los que saben más y los que saben menos. Mientras los seres humanos existan, las contradicción entre ellos estará presente hasta el fin de los tiempos.

La coyuntura actual si se quiere analizar con seriedad, no puede prescindir de la evolución histórica que han tenido estas relaciones en Costa Rica. El tema fiscal es una de las expresiones de ese tipo de contradicciones, pero es solo una de ellas, no todas. El tema fiscal podríamos tratarlo desde la existencia de Costa Rica como Estado, desde que se convirtió en República o incluso desde la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, podríamos pensar que la década de los ochenta es una buena referencia para entender el por qué estamos como estamos.

Los años ochenta se constituyeron en el punto de partida del reposicionamiento de una serie de grupos de interés en el contexto político, económico e ideológico costarricense. El principal cometido de estos grupos ha sido la reducción del Estado, principalmente, asumiendo aquellas actividades que son altamente rentables y que las empresas privadas consideran les corresponde. No hay que ser muy brillante para darse cuenta que aquí entran servicios como los bancarios, los seguros, los de salud, electricidad, telefonía, internet y un largo etcétera.

Este proceso de reposicionamiento de estos grupos de interés no es exclusivo de Costa Rica, sin embargo, la evolución del proceso sí es particular de cada uno de los países. Por ejemplo, en la Argentina de los años noventa, Carlos Saúl Menem, vendió al sector privado una buena cantidad de empresas públicas que prestaban los servicios que hemos mencionado; en cambio, en Costa Rica eso no fue posible, a pesar que ha habido, hay y seguirán habiendo intentos por finiquitar este tipo de negocios, siempre con la justificación que las instituciones públicas y sus empleados son muy costosos para los contribuyentes.

El caso costarricense ha sido diferente por la resistencia y la lucha que han dado los trabajadores y los sectores informados de la sociedad. En otras ocasiones hemos mencionado los hechos que se han considerado como puntos de inflexión en relación con el tema fiscal, a saber: año 1991, el ataque contra el presupuesto de las universidades públicas, año 1995, la reforma a la ley de pensiones y la propuesta de cierre de varias instituciones públicas y año 2000, combo del ICE que pretendía privatizar esta institución pública.

A pesar de estos hechos históricos de resistencia, el objetivo de hacer un Estado más pequeño se ha ido materializando por medio de reformas legislativas. Las veces que se intentaron reformas para lograr un sistema tributario más progresivo, los sectores de interés con más poder económico, tuvieron representantes en el poder legislativo que se encargaron de traerse abajo esas reformas. El mejor ejemplo de esto fue el Movimiento Libertario de Otto Guevara.

No es de extrañar que algunas personas de las nuevas generaciones no tengan conciencia de este proceso histórico. Una persona que en este momento tenga treinta años, nació y creció bajo la ideología que comenzó a prevalecer en Costa Rica desde los años ochenta del siglo pasado y si por desgracia en su formación ha estado ausente el conocimiento histórico, es muy fácil que sea seducido por el discurso que carga todo lo malo al sector público y al funcionario público. En estos casos se entiende pero no se justifica tal desconocimiento.

Ahora bien, en los que resulta inaceptable tal desconocimiento es en aquellos que han vivido todo este proceso histórico. Siempre me ha resultado inaceptable el abuso que han hecho algunos al amparo del Estado, por ejemplo, las pensiones que sin haber cotizado lo correspondiente tienen algunas personas. El problema no está el en derecho a la jubilación sino en recibir una suma por la cual no se ha cotizado lo que corresponde. Ahí es donde está el abuso que se debe corregir.

Por eso, cuando se hace una crítica sin fundamento a los sindicatos o a otras organizaciones que se han opuesto a este tipo de políticas que vienen desde los años ochenta, se evidencia una ignorancia supina de lo que ha sido el devenir histórico de la Costa Rica de los últimos cuarenta años. Peor aún, cuando se pronostican derrotas o muertes prematuras como la que hiciera en su día Fukuyama, eso lo que hace es exponer ampliamente la carencia de seso a la hora de intentar comprender las relaciones entre los seres humanos en sociedad.

Guste o no, los sindicatos y sus dirigentes no están derrotados y mucho menos están muertos. El que piensa así está muy equivocado y no tiene en su haber las experiencias que hemos mencionado algunos párrafos atrás; por eso, en este momento, más que nunca, se debe recordar aquella frase lapidaria:

Los muertos que vos matáis aún gozan de buena salud.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com