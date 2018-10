Pensares sindicales

Qué diablos, de pronto, me veo al espejo y puta, estoy roco. Mae, canoso, con anteojos, los dientes amarillos y evidentemente trabajados por la odontóloga, los pelos creciendo en las orejas y en los orificios de la nariz, las arrugas hundiéndose sin misericordia, las manchas y los lunares sobre la piel. No pasan los años en balde. ¿Qué hago? Ya tengo que retirarme, tengo que pensionarme, de una manera u otra. No puedo seguir aquí hasta morirme. Todo mundo me vuelve a ver raro, como diciendo y qué y este roco va a ser eterno, ¿o qué? Hasta Edgar me abandonó, se fue a hacer casa aparte. Y Mala Nota me vuelve a ver como el príncipe Carlos a la reina Isabel, como pensando mae, ¿cuándo va a abdicar? Mae, esta huelga fue un barco. Mal planteada desde el principio. Pedirle a Carlos que retirara el proyecto, cuando eso estaba en manos de los diputados. Claro era como una presión a dos bandas, o no sé, habría que preguntarle a Eladio que es el que sabe jugar carambola. La vara es que todo mundo estaba de acuerdo con la huelga.

Todo mundo se sentía como en la vara del movimiento contra el combo energético del ICE. Es que nadie pone atención, ni recuerda la historia. La verdad que la explosión de la lucha contra el combo, no la produjimos nosotros, los sindicalistas. Todo estalló porque una protesta de un grupo de agricultores de derecha, fue reprimida por la policía, en Ochomogo. Lo que hizo que la lucha contra el combo se extendiera por todo el país, de manera espontánea. Especialmente en lo que algún sociólogo chavista llamó la otra Costa Rica.

Mae, qué embarcada, todo mundo se tragó esta vara, dizque contra el combo fiscal. Claro, en especial, los empleados públicos que ganan más de dos millones por mes, porque el proyecto los clava. Esto les da mucha rabia, porque los ricos, incluidas las cooperativas de los ricos, no pagan ni mierda de impuesto de renta.

La hablada era que salíamos a defender a los pobres, porque iban a aumentar el impuesto de ventas (IVA le dicen ahora) La gente se entusiasmó y nos fuimos a la huelga. Como Carlitos mariconeaba, entonces nos pusimos a bloquear carreteras, e incluso a tratar de bloquear la distribución de combustibles. Hasta que un señor del poder, tenía varios cisternas en Barranca y le ordenó al guitarrista mandar las tropas, aunque se desmayaran por el calor. Bueno, no sé, hicimos unas marchas enormes. Claro, de empleados públicos, desempleados y estudiantes, porque la mayoría de las personas trabajadoras de este país siguieron trabajando, al igual que todos los primeros de mayo. Mae, es una vara, mientras hacíamos desfiles del primero de mayo, y nos íbamos a beber birra después, la mayoría de las personas en este país estaban trabajando, en supermercados, maquilas, agricultura, ganadería, en las piñeras, en los bares donde bebíamos, muy lejos de la procesión anual por la avenida segunda, para nuestro placer propio.

Claro, agüevado cuando los anarcos y los troscos llegaban a joder, pero bueno, yo siempre daba el discurso principal. La bronca es ahora, ¿qué hago con este despiche? Las clases medias están bravas porque las quieren clavar y en sus pesadillas ven los rótulos en La Carpio, Los Cuadros, en El Infiernillo…, bienvenida clase media.

Yo soy el principal negociador, siempre he sido la prima donna del mundillo sindical, desde que los camaradas se fueron al carajo. Bueno, ya de esta no salgo, si entrego la huelga, como siempre lo hice o me pongo a jugar de demócrata (que hablen las bases), igual, hasta aquí llego. Así que calladito más bonito. La huelga sigue, ¿para dónde no sé, ni me interesa? En todo caso, es mi última huelga. Yo a retirarme después de esta y tal vez pulsear, más adelante, una diputación como mi maestro Luis Armando.

(*) José Feliciano Cortés