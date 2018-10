Apoyo a huelga en RECOPE se debilita, asegura Gobierno

San José, 1 oct (ElPaís.cr).- La participación de los trabajadores de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) en la huelga contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, muestra señales de debilitamiento, aseguró la entidad en un comunicado.

El número de funcionarios de RECOPE en huelga pasó de 1.224 el lunes 10 de setiembre, día que inició la protesta, a 1.005 este lunes 1 de octubre. Esto representa una reducción de un 17.8%, de acuerdo con los datos registrados por esta empresa estatal.

Es así como después de que un 71% de la planilla de RECOPE (de 1.725 funcionarios) se sumó al movimiento el lunes 10 de setiembre en los distintos planteles, oficinas e instalaciones de esta empresa pública, hoy ese porcentaje ronda el 58%, mostrando una clara tendencia a la baja.

Resaltó que las muestras de debilitamiento se evidenciaron desde el viernes 28 de setiembre, luego de ser declarada ilegal la huelga en RECOPE, por el Juzgado de Trabajo de San José.

El juez Alexander Contreras consideró que la huelga en esta empresa no cumplió con el requisito de ser un movimiento pacífico, no haber agotado las vías de conciliación y no haber cumplido con los requisitos previos a declarar el paro de labores.

Pese al movimiento huelguístico, RECOPE ha logrado mantener el abastecimiento de combustibles en todo el país, ya que el personal activo asumió voluntariamente jornadas de trabajo más extensas o varió el horario diurno por el nocturno, para mantener el servicio de ventas incluso hasta por 24 horas.

Actualmente, 5 instituciones concentran más del 99% de funcionarios en huelga: Ministerio de Educación, CCSS, JAPDEVA, ICE y RECOPE.

Los sindicatos en huelga rechazan una reforma fiscal que el Gobierno considera urgente para generar confianza y credibilidad en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.