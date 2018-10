Maradona en estado puro: una pasión, su consejo a Messi, la crítica a Scaloni

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- Culiacán está a 8.381 kilómetros de Buenos Aires pero la enorme distancia no impide a Diego Maradona, entrenador de los Dorados, el equipo mexicano cuya sede es la capital del estado de Sinaloa, estremecer los cimientos del fútbol argentino cada vez que habla de la selección Albiceleste.

Para el artífice de la conquista del Mundial de México’86, los argentinos y él, perdieron “la pasión” por la selección.

“Hoy la selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro”, manifestó en una entrevista con el diario Clarín.

A su juicio, ni los mejores entrenadores argentinos de la actualidad, Diego Simeone y Mauricio Pochettino, aceptarían dirigir a Argentina porque saben que no habrá respeto para un proyecto de trabajo.

Maradona, conductor de la selección que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, admitió que le recomendaría a Lionel Messi no volver a jugar con la Albiceleste, por las críticas que recibe.

“Pierde el sub’15 y la culpa es de Messi. El fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: “no vayas más, loco”. A ver si se la bancan (aguantan). A ver si son tauras (corajudos)”, manifestó.

“Me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar. Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo”, añadió.

Maradona también criticó al seleccionador interino Lionel Scaloni.

“Es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¿Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni? ¿Estamos todos locos? Y Scaloni dice: “yo estoy preparado”. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la selección, no”, sostuvo.

También arremetió contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, de quien dijo “no sabe un carajo” de este deporte.

“Yo del fútbol argentino me retiré después de lo de Tapia. Yo lo apoyé en un asado que hicimos en Riestra. Me pidió el apoyo, le dije que sí, pero con la condición de que cuando tuvieran que tomar decisiones me consultaran. Y Tapia no me llamó nunca más. Entonces murió, para mí murió”, afirmó.

“Vamos a decir la verdad. Este tipo no puede estar en la AFA, lamentablemente. Tapia será un gran tipo, un gran gremialista, un gran barrendero, un gran camionero, pero de fútbol no sabe un carajo”, puntualizó. EFE