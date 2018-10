Recope reporta reduccion de participación en la huelga tras declaratoria de ilegalidad

San José, 2 Oct (Elpais.cr).- La participación de los trabajadores de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) en huelga contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es cada vez menor después de la declaratoria de ilegalidad del movimiento, según manifestó la institución este lunes.

El número de funcionarios de RECOPE en huelga pasó de 1.224 el lunes 10 de setiembre, día que inició la protesta, a 1.005 este lunes 1 de octubre.

Esto representa una reducción de un 17.8%, de acuerdo con los datos registrados por esta empresa estatal.

Es así como después de que un 71% de la planilla de RECOPE (de 1.725 funcionarios) se sumó al movimiento el lunes 10 de setiembre en los distintos planteles, oficinas e instalaciones de esta empresa pública, hoy ese porcentaje ronda el 58%, mostrando una clara tendencia a la baja.

Las muestras de debilitamiento se evidenciaron desde el viernes 28 de setiembre, luego de ser declarada ilegal la huelga en RECOPE, por el Juzgado de Trabajo de San José.

El juez Alexander Contreras consideró que la huelga en esta empresa no cumplió con el requisito de ser un movimiento pacífico, no haber agotado las vías de conciliación y no haber cumplido con los requisitos previos a declarar el paro de labores.

Pese al movimiento huelguístico, RECOPE ha logrado mantener el abastecimiento de combustibles en todo el país, ya que el personal activo asumió voluntariamente jornadas de trabajo más extensas o varió el horario diurno por el nocturno, para mantener el servicio de ventas incluso hasta por 24 horas.

Actualmente, 5 instituciones concentran más del 99% de funcionarios en huelga: Ministerio de Educación, JAPDEVA, ICE, Recope y la CCSS.

Este lunes se reportó también la ilegalidad en la institución del sector salud, al asegurar el juzgado que las huelgas en servicios esenciales son ilegales.