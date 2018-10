Don Carlos, usted está al mando

Don Carlos, yo no voté por usted, pero sepa que sentí admiración por su hombría ante los ataques de la ignorancia hoy frente al Teatro Nacional. Usted está tratando de enderezar este barco que hace aguas hace años, quizá desde Óscar Arias, no tiene sentido buscar culpables, todos lo somos de una u otra manera, se trata de buscar soluciones.

A usted le tocó bailar con la más fea, pero un caballero no desprecia su acompañante, sabe que no hay otro camino y aún así quedaremos cortos. Usted comprende que los hombres ni gritan ni insultan ni lloran, le ponen el pecho a lo que sea con viril valentía y es lo que está haciendo usted.

“A lo hecho pecho”, dice el refrán y usted no puede echarse atrás bajo ninguna condición, los grandes guerreros griegos eran advertidos por sus madres: hijo vuelve, aunque sea sobre tu escudo(muerto), no huyendo. Usted demuestra calidad humana, no de político, no ahí no existe la calidad, humano muy humano. Sabe bien que de esta tragicomedia que estamos atravesando (usted es escritor como yo y bien lo sabe) depende el futuro de las generaciones venideras, actuales y de los más desvalidos: los ancianos, donde yo ya casi me ubico. Hemos atravesado tantas veces este oscuro lago, que nos hemos acostumbrado a la barca de Caronte y siempre andamos el óbolo a mano; los presidentes anteriores tomaron todo esto como un vacilón, repartiendo beneficios a diestra y siniestra a expensas de todos los hijos de esta patria, la nuestra, la suya, la de sus padres.

Si tuviera que elegir entre usted y cualquier otro, usted sería mi gallo: la valentía no la venden en pulperías ni farmacias, se trae y se refuerza, no se adquiere, como aquella de los que en un momento determinado optan por enfrentar a su enemigo por un momento de arrojo temerario, como los soldados enviados a pelear guerras económicas, no don Carlos, su coraje es de caballero y debo confesarle que yo me hubiera quitado el saco y me hubiera agarrado a pescozadas con el que con una chamarra amarilla y logo del ICE lo agredió. Esto no es valentía, eso cualquiera lo hace aunque después se arrepienta, usted actuó como los hombres valientes, con aplomo. ¿Pero qué quería este pueblo nuestro? ¿Un pusilánime? ¿Un populista? Ya hemos tenido demasiados en los últimos treinta años.

¿Queríamos un cambio? Usted representa ese cambio generacional que era una emergencia para salir de este paraíso kafkiano, este simulacro del Mercader de Venecia, esta mimesis de Crimen y Castigo. Posiblemente esté sufriendo mucho, eso es normal pero le aseguro que saldrá fortalecido, solo el dolor nos hace hombres de bien, aguante y recuerde que hay un dicho en unos cuentos judíos: “cuando sea yunque aguante y cuando sea mazo dé”.

Esta lucha no la está enfrentando solo, se lo aseguro que el ochenta por ciento de los ticos lo acompañamos, sin duda alguna; vendrán tiempos peores sin querer ser ave de mal agüero y usted lo sabe, también recuerde que si Julio César le hubiera hecho caso al adivino, camino al Senado, Rona hubiera seguido siendo Roma.

Este país, bendecido por Dios y maldecido por grupúsculos de poder que lo han saqueado destruyendo la esperanza de los más necesitados, no nos de la espalda, no nos decepcione, usted está al timón y no puede ni debe abandonarlo, llévenos a buen puerto aunque todos sufriremos las marejadas que se avecinan, no deje naufragar esta barca que se llama Costa Rica: tendrá que pasar entre Escila y Caribdis, pero no va solo, muchos vamos junto a usted, quizá el ochenta por ciento de los costarricenses y a la postre me estoy quedando corto. Preste oídos al adivino de la Vía Appia.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico