Huelga nacional: Segundo Round

Octubre, 2018. Entramos en el 2º round. “Nacional” es demasiado título. Es solo en el Sector Público, y no en todo. Es más, está decayendo. Ya los tribunales están actuando y correctamente. Se oyen pasos de no pago de sueldos y de despido. Veremos, porque probablemente habrá un “arreglo”, aunque solo sea para no rebajar salarios y no despedir gente. Aunque, algunos sí ya cometieron ilícitos. La gritada que le dieron al Presidente de la República a la salida del Teatro Nacional fue abiertamente irrespetuosa y la registrará la historia.

Como siempre, para la mayoría fueron simples vacaciones pagadas. Como sucede en estos casos graves, los perjuicios son inconmensurables. Eso de que un paciente está a punto de morir y no lo atiende el Seguro (¿seguro?), y adviertan cínicamente que le reclamen al Presidente de la República, “único culpable”, agregan, refleja la visión exacta que tienen los líderes sindicales. Y eso que “trabajan por el pueblo”, para los intereses nacionales.

El Gobierno negocia y la papa la tiene en su mano la Asamblea. ¿Complicado, no? Que no se sentaría a negociar si no se deponía el despelote. Se sentó siempre. Se le cambió de nombre. La “pre negociación” no fructificó, aunque, parece que sirvió para comenzar a agrietar la compactación inicial del movimiento sindical. La vieja estrategia, divide y vencerás.

La huelga se mantiene, aunque desfilen vestidos de gatos (el vacilón si pega en Costa Rica). Entramos a la cuarta semana. Parece que los diputados no aflojarán. Son los que mandan. Veremos hasta donde se mantienen. En términos generales el Gobierno va bien: no permite bloqueos, no permite suspensión de servicios “esenciales”, no está dispuesto a negociar que el paquete fiscal se retire. Costa Rica, o se salva, o se le entrega de una vez por todas y plenamente el poder a los sindicatos del Sector Público. Lo que ha ocurrido es el simple efecto del juego de los políticos con los sindicatos que se ha manejado a la fecha. Los únicos responsables de todo el desmadre que se vive son los mismos políticos. Es hora de recoger velas. Esto, o sucumbiremos. Vino el Hoyo Fiscal. Vinieron ya letras del tesoro. Vino la huelga general. Costa Rica se va desmoronando y se va desprestigiando. Vamos tobogán abajo. Momento en que se necesitan héroes de verdad, no falsos líderes.

Solo queda una salida: aprobar el paquete fiscal, aunque probablemente no sea gran cosota. Por el momento, a confiar en las autoridades formales, no en los que oportunísticamente se engolosinan con un mero poder de hecho coyuntural.

El tico fue diseñado para vivir feliz. Todos estos temas (Huelga General, Hoyo Fiscal, Letras del Tesoro) le valen un gorro. Solo que ya no se puede seguir en el vacilón.

Por cierto: ¿cuánto va costando a los sindicatos este despelote? ¿Cómo se financian? Transparencia, por fa’.

(*) Mauro Murillo es Abogado