Huelguistas abuchean a Alvarado tras salida de Teatro Nacional

San José, 3 Oct (Elpais.cr).- Un trago incómodo pasó el presidente de la República, Carlos Alvarado, esta mañana al ser abucheado por manifestantes al salir del Teatro Nacional en San José.

El abucheo e insultos sucedió mientras Alvarado y la Primera Dama, Claudia Dobles, salían de la inauguración del I Encuentro de Movilidad Urbana donde estaban presentando el proyecto del tren eléctrico interurbano.

El hecho quedó grabado en redes sociales, como las de David Barrientos Villalobos:

Los huelguistas trataron de impedir mediante una cadena humana, la salida del equipo presidencial del Teatro y fue necesaria la presencia de Fuerza Pública en la zona.

La manifestación se realizó en molestia por el avance del plan fiscal en el Congreso, a pesar de la huelga que ya supera las tres semanas en contra del tema.

Poco después, el mandatario costarricense dijo en una transmisión por redes sociales que “que nadie nos quite la paz de transitar libremente por nuestro país, que nadie nos quite la oportunidad como democracia de discutir en paz y respeto. No vamos a aflojar, vamos a seguir adelante”.

Se reportan daños en los vehículos de la Fuerza Pública, tras el incidente.

El subdirector general de la Fuerza Pública de Costa Rica, Enrique Arguedas, informa sobre la situación atendida en el casco Central de San José.

