Secuestradores dejan libre al hijo de cinco años de alcalde colombiano

Según la Policía del departamento de Norte de Santander, al que pertenece El Carmen, el fuerte operativo que se llevó a cabo para dar con el paradero del menor Cristo José Contreras hizo que sus captores lo dejaran en libertad.

Miembros del Ejército y Policía, que se encargaron de emprender la persecución de los secuestradores, indicaron que junto al menor fue encontrada la motocicleta en la que dos hombres lo raptaron.

El propio padre del niño denunció esta mañana ante periodistas el secuestro, ocurrido en la región del Catatumbo, una de las más convulsas del país por la presencia de distintos grupos guerrilleros y narcotraficantes y donde abundan los cultivos de coca.

“Dos sujetos armados ingresaron a la escuela donde se encontraba mi hijo de 5 años, encañonaron al celador y se lo llevaron con rumbo desconocido”, indicó Contreras a la emisora La FM.

El funcionario pidió a los responsables del secuestro que entregaran a su hijo e incluso ofreció canjearse por él.

“Quiero que me entreguen a mi hijo. Yo me entrego por él. Me cambio por su liberación pero que lo suelten ya. Es una persona inocente y no tiene que pagar por lo que pasa en la región del Catatumbo”, señaló.

Esta es la segunda vez que la familia del alcalde de El Carmen es víctima de este delito ya que el 16 de febrero del año pasado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a su padre, Cristo Humberto Contreras Uribe, cuando se recuperaba de una cirugía de corazón, y lo dejó en libertad días después.

El secuestro del niño generó un amplio rechazo de la sociedad colombiana y el presidente Iván Duque condenó el hecho.

“Esta es una situación muy trágica, triste. El día de hoy vamos a estar actuando con las Fuerzas Militares y de Policía para poder acordonar la zona y obviamente evitar cualquier riesgo para el menor”, dijo Duque en Cartagena de Indias antes de que se hiciera efectiva la liberación.

El jefe de Estado aseguró que el secuestro de Cristo José, así como la violación y asesinato de dos niñas en el país durante los últimos días lo tienen indignado.

Al respecto consideró que “ya llegó el momento de abrir un debate en este país para que tengamos la cadena perpetua para violadores, secuestradores y asesinos de menores”.

“Colombia no puede seguir viendo estos crímenes”, aseguró el presidente, por lo que reiteró su compromiso de enfrentar “esta criminalidad con toda la determinación”. EFE