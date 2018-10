Fujimori pide no ser encarcelado mientras autoridades activan su detención

Un Fujimori demacrado y con la voz entrecortada, publicó un video en su cuenta oficial en Twitter para señalar que si regresa a prisión su corazón “no lo va a soportar”.

“Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, declaró Fujimori, de 80 años.

El exmandatario, cuyo indulto fue anulado este miércoles por el juez Hugo Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, agregó: “no me condenen a muerte, ya no doy más”.

“Quiero decirles a las autoridades y políticos, por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo”, señaló Fujimori, quien apareció en el vídeo acostado en la cama de la clínica en la que fue internado este miércoles.

Fujimori publicó sus dramáticos mensajes después de que agentes de la Policía Judicial se apostaran en la parte exterior de la habitación que ocupa en la clínica, donde ingresó ayer poco después de que se anunciara la anulación de su indulto, mientras que un grupo de policías antidisturbios vigilan el exterior de local.

Al respecto, el ministro del Interior, Mauro Medina, declaró que la Policía está a la espera de que se otorgue el alta médica a Fujimori para cumplir la orden de captura que emitió el juez Nuñez.

Medina aseguró que, tras recibir la orden judicial, la Policía acudió el miércoles a la residencia que ocupaba Fujimori en el acomodado distrito limeño de La Molina, aunque este señaló que estaba mal de salud, por lo que fue llevado al hospital.

“La Policía está cumpliendo el mandamiento escrito del juzgado como corresponde a cualquier sociedad del mundo que funge (actúa) de acuerdo a ley”, indicó el ministro.

Agregó que, en ese sentido, están “esperando la disposición que tenga que ver con el alta (médica) y que sea conducido” a la prisión que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) “va a determinar”.

Medina remarcó que primero está la integridad física y la salud de la persona, pero aseguró que se cumplirá con el mandato judicial en toda su extensión.

El juez Nuñez anuló el indulto otorgado a Fujimori por irregularidades en su tramitación y contravenir los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos.

Sin embargo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) afirmó hoy que no se arrepiente de haber indultado al también exmandatario y aseguró que la anulación de esa medida “es una pérdida personal”.

Kuczynski, que cumplió 80 años este miércoles, el mismo día en que se anuló el indulto que otorgó el pasado 24 de diciembre, agregó que no toma “nada bien” la decisión judicial porque, indicó, “la Constitución es clarísima”.

“¿Controversial? Sin duda. Pero legal, también, sin duda”, remarcó.

Rechazó, además, la opinión del juez de que hubo una “falta de motivación” al otorgarse el indulto y aseguró que los informes médicos sobre Fujimori, que revisó desde junio del año pasado, “eran bien claros respecto a la taquicardia, por ejemplo”.

“Entonces, no tengo ninguna duda de que el indulto fue bien dado. Claro, me doy cuenta de que internacionalmente fue muy criticado. Pero así es la vida pues”, comentó.

Mientras Fujimori permanece en la clínica, hoy no se han pronunciado sobre su situación sus hijos Keiko ni Kenji, ambos enfrentados por serias diferencias políticas, como tampoco el presidente Vizcarra ni el primer ministro, César Villanueva.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y los secuestros de un empresario y un periodista, considerados todos ellos crímenes de lesa humanidad. EFE