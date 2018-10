Putin llega a la India para cerrar la venta de misiles antiaéreos

El avión que trasladaba a Putin aterrizó en la capital india a las 19.20 hora local (13.50 GMT), y fue recibido por la ministra india de Exteriores, Sushma Swaraj, según imágenes emitidas en directo por las televisiones locales.

Putin tiene previsto un primer encuentro informal esta tarde con Modi, mientras que mañana, viernes, firmará una veintena de acuerdos en materias como la defensa o la colaboración económica, detalló el Ministerio de Exteriores indio.

El viernes por la mañana, Modi y Putin volverán a reunirse en un encuentro bilateral, mientras que la delegación rusa se reunirá con autoridades y empresarios indios.

El presidente ruso llega a la India acompañado de los ministros de Economía, Comercio e Industria, Energía y Desarrollo Digital, así como de altos cargos de la empresa gasística Gazprom, del consorcio Ferrocarriles de Rusia, del operador de telecomunicaciones Rostelecom y del gigante de informática Laboratorio Kaspersky.

Putin y Modi participarán en la clausura de un foro de negocios ruso-indio, y el presidente ruso pondrá fin a su visita de dos días con una reunión con el presidente indio, Ram Nath Kovind.

El Kremlin ha anunciado su intención de finalizar los términos para la venta de misiles antiaéreos rusos S-400, que garantizan el derribo de objetivos aéreos a una distancia de hasta 250 kilómetros, un contrato valorado en unos 5.000 millones de dólares.

El jefe de la Fuerza Aérea india, BS Dhanoa, celebró ayer la posible compra, que calificó como una “dosis de refuerzo” para las fuerzas armadas indias a pesar de las amenazas de penalizaciones de Washington contra los países que compren armamento a Rusia.

Analistas indios no dudan en que esa compra se producirá a pesar de las presiones estadounidenses.

“Estados Unidos no quiere que la India compre los misiles S-400, pero la India lo va a hacer mañana de todos modos. A Nueva Delhi no le asustan las sanciones y no está de acuerdo con este tipo de enfoque de penalizaciones unilaterales”, explicó a Efe la profesora universitaria experta en relaciones entre Rusia y la India Anuradha M. Chenoy.

Chenoy no descartó que ambos países puedan posponer la adquisición hasta que la India reciba de Washington una exención explícita a las sanciones, aunque se mostró convencida de que este tipo de políticas de aislamiento utilizadas durante la Guerra Fría ya no funcionan.

El pasado mayo, Putin y Modi ya celebraron una cumbre informal en Sochi, balneario ruso en el mar Negro, durante la que ambos dirigentes hicieron hincapié en la cooperación económica. EFE