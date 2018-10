Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 6 al 13 de octubre del 2018

CINE UNIVERSITARIO. CICLO: CINE Y SALUD. Película: 100 metros (2016. España. Drama). Sábado 6 de octubre, 6:30 p. m., en el auditorio de la Facultad de Educación. Información: 2511-1198 / 2511-5323, correo electrónico: cine.vas@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/CINE.UCR Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Sección de Extensión Cultural.

RECITAL: CUARTETO DE JAZZ CONTEMPORÁNEO DE COSTA RICA. Lunes 8 de octubre, 7:00 p. m., en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Josh Quinlan (saxofones), Edgar Sequeira (guitarra), Fernando Víquez (bajo), Osvaldo Vargas (batería). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO INTENSIVO DE MANDARÍN. Matrícula : del 8 al 12 de octubre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p. m. (de lunes a viernes) en el Instituto Confucio. Dirigido a mayores de 16 años. Costo: ¢115 000 (por bimestre). Para más información sobre horarios y matrícula en línea, puede ingresar a nuestra pagina www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Información: 2511-6870, correo electrónico: instituto.confucio@ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

TALLER: ¿COMO HABLAR EN PÚBLICO?. Inscripción : del 8 al 14 de octubre, por medio de la página web. Duración: 18 y 23 de octubre, 1.º y 8 de noviembre, de 6:00 a 9:00 p. m., en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). Impartido por el periodista Édgar Silva Loaiciga. Información: 2511-3351, correo electrónico: meilyn.arias@ucr.ac.cr Página web: https://www.eventbrite.es/e/entradas-como-hablar-en-publico-50319251235 Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).

RECITAL: DANZAS Y POLIFONÍA VOCAL DE EUROPA Y AMÉRICA EN LOS SIGLOS XV Y XVI. Martes 9 de octubre, 7:00 p. m., en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Grupo Concierto de Violas. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONCIERTO: ORQUESTAS DE GUITARRAS DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES UCR. Martes 9 de octubre, 7:00 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill. Participantes: Luis Zumbado y Francisco Díaz (directores). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

FORO. DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE: UNA PERSPECTIVA DE LA UCR HACIA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Miércoles 10 de octubre, 9:00 a. m., en el auditorio Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Información: 2511-2600, correo electrónico: recepcion.eie@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ingeniería con la colaboración de la Rectoría.

RECITAL: ZELENKA, IBERT Y POULENC. Miércoles 10 de octubre, 7:00 p. m., en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Isaac Alfaro (oboe), Fernando Zúñiga (fagot), Federico Molina (piano). Músicos invitados: Roslyn Cerdas (oboe), Fabiola Porras (clarinete), José Pablo Quesada (cémbalo), Pedro García (contrabajo). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

II SIMPOSIO SOBRE GENÉTICA DEL CÁNCER DE MAMA. Jueves 11 de octubre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. Información: 2511-8678. Organiza: Programa de Educación Continua, Escuela de Biología.

RECITAL: PARIS ET LA FLÛTE. UNE HISTOIRE D’AMOUR. Jueves 11 de octubre, 7:00 p. m., en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: estudiantes de flauta del profesor Cristian González-Kharina. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

VIDEO FORO: SERIE DOCUMENTAL. “CONSTRUYENDO NUESTRA NACIÓN: EL APORTE DE LA POBLACIÓN AFROCARIBEÑA EN COSTA RICA. Jueves 11 de octubre, 6:00 p. m. en el Salón Iglesia Metodista, Limón / Viernes 12 de octubre, 3:00 p. m. en la Casa de la Cultura Liberty Hall, Puerto Viejo, Limón. Información: 2511-8371, correo electrónico: catedraafricacaribe.vd@ucr.ac.cr Organiza: Cátedra de Estudios de África y el Caribe.

CONCIERTO PARA PIANO SUITE IBERIA. Viernes 12 de octubre, de 8:00 a 10:30 p. m., en el Aula Magna, Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Participa: José Luis Nieto Salas, pianista. Cupo: 710 personas (no existen requisitos de participación). Información: 2511-9031 / 2280-4522, correo electrónico: carla.salasruiz@ucr.ac.cr / clara.trigoso@funiber.org Página web: http://www.joseluisnieto.com/es/event/costarica1/ Organiza: Conservatorio de Música de Occidente, con la colaboración de la Fundación Universitaria Iberoamericana, auspiciado por la Embajada de España en Costa Rica.

RECITAL: GOYESCAS, DE ENRIQUE GRANADOS. Sábado 13 de octubre, 5:00 p. m., en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Javier Negrín (piano), España. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO VIRTUAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Fecha límite de inscripción: 17 de octubre, por medio de la página web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf95LPda2huN7-XB6B9FDnZKSh_IS8gWdtO6PF-EYD0ceFImQ/viewform Duración : del 22 de octubre al 30 de noviembre (100% virtual). Costo: ¢75 000 (descuento para estudiantes). Información: 2511-1359, correo electrónico: proinnova.vi@ucr.ac.cr Página web: http://www.proinnova.ucr.ac.cr/es/2018/09/27/proinnova-impartira-curso-de-proteccion-de-la-propiedad Organiza: Proinnova UCR.

AUDICIONES MASCULINAS. II TEMPORADA UCR CORAL. Fecha límite: 18 de octubre, de 6:00 a 7:00 p. m., en el auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de Estudios Generales. Hemos abierto de nuevo la ronda de audiciones enfocada a bajos y barítonos. Queremos darle más fuerza y color a nuestro sonido y vos podés ayudarnos. ¡Viví con nosotros la música y hacé historia! Dejá registro sonoro del Oratorio de Navidad y la Cantata Negra, unas de las obras compuestas más hermosas para coro y orquesta, por el maestro Marvin Camacho. Recordá que UCR Coral es un coro formativo abierto a toda la comunidad, cualquier persona que tenga más de 15 años puede participar (con permiso de sus encargados). Requisitos para la audición : traer una canción preparada (lírica o popular), puede ser con pista, con instrumento o a capela. / Realizar ejercicios vocales. / No se necesita experiencia previa. / Tener disponibilidad para ensayar martes y jueves de 6:30 a 8:50 p. m. / Llenar la boleta de inscripción con antelación, los mismos días de las audiciones, con el equipo de producción. Costo de inscripción: ¢15 000. Información: 7046-2190, correo electrónico: ucrcoral@gmail.com Organiza: Escuela de Estudios Generales, Acción Social.

TALLER: ALIMENTACIÓN VEGETARIANA SALUDABLE. Fecha límite de inscripción: 23 de octubre, por vía telefónica o por correo electrónico. Duración : los jueves, del 25 de octubre al 6 de diciembre, de 6:00 a 8:00 p. m., en el Preanu, Escuela de Nutrición. Dirigido a personas vegetarianas. Impartido por la M. Sc. Priscilla Araya Fallas, profesora, Escuela de Nutrición. Costo: ¢55 000. Información: 2511-2166, correo electrónico: preanu@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

CHARLA: CÁNCER DE PRÓSTATA. Miércoles 31 de octubre, 8:30 a. m., en la Sala de Directores de la Facultad de Medicina (1.er piso). Fecha límite de inscripción: 24 de octubre, por vía telefónica . A cargo del Dr. Orlando Ordoñez Goñi, especialista, Departamento de Urología, Hospital San Juan de Dios. Transmisión en directo por http://www.fmedicina.ucr.ac.cr/index.php/enlinea Información: 2511-4512, correo electrónico: pec.fm@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Medicina, Decanato.

APERTURA DE LOS BLOGS DE LA REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL. Títulos de los artículos del blog : MinION: ¿El dispositivo que secuenciará el primer genoma alienígena? / Edel Pérez-López. Poderes ocultos en los colores: diversidad de babosas marinas en El Salvador / Roxana Margarita López-Martínez. 4 bases de datos para realizar análisis bioinformático de comunidades microbianas / Laura Brenes-Guillén. Why is there no book on velvet worms? / Julián Monge-Nájera. ¿Cómo hacen las plantas para resistir una inundación? / Juan José Morales Trejo (Juan Mt). Dirigido al público interesado en las diversas temáticas sobre biología. Información: 2511-8984, correo electrónico: divulgacionrbt@ucr.ac.cr Enlace: http://bit.ly/blog-RBT Organiza: Revista de Biología Tropical.