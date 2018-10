Debemos luchar por cambiar la realidad

Columna Poliédrica

Ya hemos vivido varias veces esta situación actual, sin embargo, estoy convencido que el costarricense promedio no tiene memoria. Ya se ha recordado otros momentos históricos en que la situación fiscal presagiaba el apocalipsis de este país. El ser humano y en especial el costarricense, es el único que tropieza con la misma piedra dos o más veces, por eso estamos como estamos.

Aparte de desmemoriados, el costarricense promedio le gusta que lo engañen. Nos gusta que nos digan cosas agradables de nosotros y de nuestra tierra aunque no sean ciertas, se trata como de una especie de narcisismo colectivo. Lo peor es que ese engaño suele ser sumamente burdo y se hace con el concurso de los medios de comunicación masiva.

En Costa Rica lo que sucede con los informativos es una vergüenza magna. Dicen que nos informan pero es totalmente lo contrario, es decir, desinforman y los que se dicen “periodistas” lo que hacen es emitir una serie de juicios de valor para influir en los receptores de sus mensajes carentes del más mínimo equilibrio informativo. Da la impresión que nunca les enseñaron los principios básicos de la profesión de periodista y que no conocen la ética periodística.

Estamos viviendo un momento muy difícil en la historia costarricense. No por el problema fiscal sino por el problema humano. Los mejores costarricenses, aquellos de ideas claras y señorío, están metidos en sus casas, no quieren involucrarse en el mundo político por el desprestigio y la pérdida de tranquilidad que ello supone. Las personas más jóvenes que han llegado a la política, sinceramente, les falta mucho para tener la estatura cultural, intelectual y política de muchas de las personas que hace mucho nos gobernaron.

Atención que nadie está proponiendo y desea que haya santos en el mundo de la política. Siempre se debe desconfiar de los que se creen con el derecho a señalar al prójimo con el dedo acusador, las personas que se consideran los dueños de la ética y de la verdad nunca han sido buenos para la política. De ese tipo de personas siempre hay que desconfiar, no son de este mundo, se creen individuos que están más allá de lo humano.

Se necesitan dirigentes políticos que vean más allá de sus narices e intereses. No es posible que la inequidad siga creciendo en nuestro país y haya gente que eso no le importa, es una vergüenza que Costa Rica se haya convertido en uno de los países más desiguales de América Latina. Es una pena que haya sectores cuya avaricia no les permite contribuir con los que menos tienen.

En esta columna se ha defendido la necesidad de los sindicatos y del contrapeso que ellos hacen en relación con otras fuerzas políticas en Costa Rica. Nunca he dicho que el sindicalismo sea perfecto, que sus dirigentes sean santos y que todos sus intereses sean a favor del trabajador y del bienestar general; sin embargo, muchos de los dirigentes que han sido calumniados e injuriados en estos días, son necesarios para que en Costa Rica no prevalezca, únicamente, la idea que unos sectores tienen de la economía, la política y la sociedad.

El conflicto social que se ha dado en las últimas semanas se resume en dirimir quiénes tendrán que pagar el dinero para solventar el problema fiscal existente. Como suele suceder, nadie quiere pagar y por eso ha habido un estira y encoge para determinar qué grupos o sectores se harán cargo de la cuenta fiscal. El problema es que existen grupos a los que históricamente se les ha obligado a pagar y resulta injusto que nuevamente la mano se cargue sobre estos mismos grupos.

La filosofía y el filósofo no puede estar ajeno a esta realidad. La filosofía, como ha sido a lo largo de la historia, debe servir para comprender el devenir histórico de las sociedades y tiene que ser una filosofía militante cuando los tiempos así lo requieran. Debe estar al servicio de la razón y no de la retórica, por eso, en esta coyuntura, la razón está del lado de quienes solicitan y exigen que la factura del déficit fiscal no sea pagada por los que menos tienen.

Una filosofía militante no se puede quedar callada ante esta realidad y en un momento como el que vivimos. Por eso, los filósofos en particular y los seres humanos en general, debemos tener presente la tesis once sobre Feuerbach, escrita allá por 1845: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”

El que no sepa quién escribió la tesis once sobre Feuerbach que indague, porque mucho de los que escribió ese personaje, sigue estando vigente para analizar y entender la sociedad en la que vivimos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com