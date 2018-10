Nueva investigación aporta datos científicos sobre impacto de la reforma fiscal

San José, 11 Oct (ODI/UCR).- El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) publicó nueva data que estudia el impacto de la reforma fiscal según el último texto del expediente 20.580 que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa.

Según los resultados del estudio se afirma que la reforma fiscal propuesta es progresiva (quien más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente), lo que aclara una discusión en la que se ha enfrascado el país en los últimos meses.

Los resultados del estudio fueron presentados este 11 de octubre del 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica por el director del IICE-UCR, José Antonio Cordero Peña, y los investigadores Rudolf Lücke Bolaños y Luis Ángel Oviedo Carballo.

El IVA es regresivo pero genera trazabilidad

Tanto el IVA como el IGV son impuestos indirectos, que se cobran sin importar la capacidad económica de las personas, por lo que son por su misma naturaleza regresivos (capta un porcentaje menor del ingreso en la medida en que ese ingreso aumenta), pero el IVA contrario al IGV, tiene la ventaja de que logra generar trazabilidad, lo que se entiende como el rastro que va dejando un bien o servicio en la cadena de valor, lo cual entregará información a las autoridades para poder cobrar mejor los tributos.

Valorando solo el efecto IVA, la reforma propuesta resulta más progresiva que la situación actual del país, al comparar el Impuesto General de Ventas (IGV) con el futuro Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues actualmente el 20% de menores ingresos en el país aporta del total de la recaudación un 7,95% y con la reforma aportará un 7,68%.

Los datos aclaran que pese a lo regresivo del IVA, su aplicación mejoraría la regresividad que tiene el actual del IGV.

Aumentará la pobreza

El cambio en el sistema impositivo del país sí aumentará la pobreza, medida por nivel de ingreso, la cual pasaría de un actual 20,03% a un 20,41% de la población. Esto supone 18.000 personas que entrarían a la condición de pobreza.

“El Gobierno no tiene opciones” aclaró el investigador Lucke Bolaños, al señalar que las consecuencias en la pobreza de la no aprobación de la reforma serían mucho más drásticas que la aplicación de la misma, por lo que el panorama es de un aumento en este indicador con o sin reforma fiscal.

“Si no se aprobara la reforma las consecuencias serían terribles, es peor un ajuste obligado por la necesidad que uno que se pueda hacer con necesidad pero sin la presión de los organismos internacionales. Si el Gobierno se queda sin recursos tendría que hacer ajustes que son mucho peores que los que están planteados en la reforma, es más, las consecuencias para los pobres de no aplicar la reforma exceden por mucho las consecuencias de aplicarla. ¡La reforma fiscal debe aprobarse!” enfatizó el director del IIC-UCR .

“Esta no es una reforma perfecta, no es la reforma del siglo, ni la del bicentenario, es la que se pudo hacer, la que se pudo negociar (…). Hay que aceptar que no es la propuesta perfecta, no resuelve los problemas de pobreza, ni de crecimiento, ni de equidad porque no está diseñada para eso. Hay una serie de elementos que se pueden mejorar y ya los diputados están planteado mejoras al esquema tributario del país incorporando (en otros proyectos) elementos que quedaron fuera”. José Antonio Cordero Peña, director IIC-UCR.

En términos generales los investigadores señalan que aplicando el plan de impuestos el 20% de la población de menores ingresos destinará de sus ingresos un 4,19% al pago de impuestos nuevos, mientras que el 20% de mayores recursos aporta de su ingreso el 6,17%. Por lo que concluyen que a pesar de la regresividad de los impuestos indirectos, en su conjunto la reforma fiscal propuesta es progresiva.