Al Shabab gana millones de dólares con exportaciones de carbón de Somalia a través de Irán

Moscú, 14 oct (Sputnik).- El grupo yihadista Al Shabab recibe cada año millones de dólares con las exportaciones de carbón vegetal de Somalia a través de los puertos iraníes pese a las restricciones de la ONU, informó la agencia The Associated Press citando un informe no publicado de un grupo supervisor de las Naciones Unidas para sanciones.

Según la fuente, cada año del país africano se exportan tres millones de sacos de carbón en violación del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU con fines de cortar el flujo de dinero hacia Al Shabab.

Los observadores de la ONU dicen que los puertos de Irán son los puntos de tránsito principales, adonde se transporta el carbón en embalajes etiquetados como mercancía procedente de Ghana, Costa de Marfil y las islas Comoras, y luego, certificado como iraní, se envía a Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Según el portavoz de la representación de Irán ante la ONU, el país persa “cumple plenamente las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Somalia y tomó medidas para prevenir sus infracciones”.

Asimismo los observadores confirmaron que los certificados al carbón son falsos, efectivamente, y el Gobierno no los otorgó, sin embargo, concluyeron que “fueron expedidos mediante canales oficiales”.

Además, indicaron en el informe que Irán no colaboró lo suficientemente en la investigación.

Al Shabab, que juró lealtad al grupo terrorista Al Qaeda (prohibido en Rusia), lleva años luchando contra el Gobierno de Mogadiscio y las tropas de la Unión Africana (Amisom) para imponer en Somalia la sharía (ley islámica). (Sputnik)