Estamos condenados a repetir la historia

La frustración que se siente por estos días es algo inexplicable. Las noticias que se reciben desde diferentes partes del mundo dan ganas de sentarse a llorar. El intento por racionalizar lo que está pasando no es posible, por la sencilla razón que no es racional. Me imagino que este fue el mismo sentimiento que experimentaron las personas en los diferentes momentos de barbarie que ha experimentado la humanidad.

El principal problema del ser humano es que no aprende de su propio error. Hay personas que no les interesa el pasado y por tanto no quieren aprender de las experiencias vividas. Quien dice estas cosas, lo único que hace es proclamar su ignorancia y falta de cultura.

La historia es la única que nos puede enseñar los errores que se cometieron en el pasado para no volverlos a repetir. No obstante, hay muchos que no les interesa la historia, la detestan; lo peor de esto, es que algunos de esos personajes están en puestos de toma de decisión y esconden su ignorancia en una retórica que, desgraciadamente, convence a más personas de las que se puede imaginar.

Está claro que el ser humano tenderá siempre a conservar lo que le interesa. Cuando una persona considera sus intereses amenazados, indefectiblemente, optará por defenderlos aunque no tenga razón. La bondad, la solidaridad, el compartir con el prójimo y otros valores de este tipo, son residuales, es decir, se tienen en cuenta cuando los intereses prioritarios han sido cubiertos.

De este y otros sentimientos se han valido diferentes políticos para llegar al poder en diferentes sociedades. Ya fue bastante desmotivante que un personaje como Donald Trump esté en la presidencia de los Estados Unidos, pero lo que está pasando en Italia, Turquía, Hungría y lo que pareciera va ocurrir en Brasil, realmente, es algo decepcionante. Algo estamos haciendo mal para que estas cosas se repitan en un lugar u otro.

Estamos viviendo, nuevamente, el ascenso de ideas que parecían olvidadas en el baúl de los recuerdos. Han retornado personajes que se atreven a anunciar la discriminación contra seres humanos, movimientos racistas, xenofobia, en fin, es como volver al los peores momentos de la humanidad.

¡Estamos mal y vamos mal!

(*) Andi Mirom es Filósofo

