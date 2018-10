Mujer naturalmente eres maravilla excelsa para el hombre, gracias por relumbrar nuestra respiración, tus profusas virtudes son fragancia de máxima elegancia para nuestra radiante realidad, por ti mi destino es divino. Muchos hombres no valoran ni han valorado a la mujer, penosamente en todo el mundo y estatus sociales la mujer ha sido despreciada y las artista han sido las más afectadas. En este nuevo siglo ellas respiran un poco más de libertad, el color de su vida ha iniciado a vivir estupenda luminosidad.

‘El Día de las Escritoras es una conmemoración iniciada en España en octubre de 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia’. Felicidades escritoras la singular hermosura de ustedes en la literatura es gloria y gala universal en el arte de las letras.

“Es importante reivindicar este día porque constantemente las mujeres del mundo de la literatura, de la cultura y la historia son olvidadas. Y hoy sigue pasando. Son ignoradas en las listas de los mejores libros del año, los programas culturales o los estudios. Tenemos que luchar para que esas escritoras tengan el lugar que se merecen. Hay que restablecer la verdad histórica”, afirma la escritora Laura Freixas…

República Dominicana “fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492 convirtiéndose en el lugar del primer asentamiento europeo en América, nombrado como Santo Domingo, actual capital del país y primera capital de España en el Nuevo Mundo”. En esta hermosa patria, ‘la música, y el deporte son de gran importancia en la cultura dominicana, con el merengue y la bachata como ritmos nacionales, y el béisbol como el deporte favorito’. En esta nación prodigiosa han nacidos grandes escritores, poetas, cantautores, compositores y atletas especialmente del béisbol que han hecho historia en las Grandes Ligas el mejor béisbol profesional del mundo.

En Santo Domingo nació mi preciada amiga, poeta y periodista Yolanda Quiroz y también mi amiga María Farazdel más conocida como (Politachi).

María, ha vivido y trabajado en Nueva York desde la edad de 17 años. Recibió su licenciatura de arte y francés del Hunter College y obtuvo una maestría en pedagogía en la Universidad de Fordham y también posee un P.D en administración escolar de la Universidad de Long Island (CWP).

Ha sido profesora bilingüe (español-inglés) en la ciudad de Nueva York, y también fue subdirectora de una escuela elemental en Queens, Nueva York por más de 12 años. Por muchos años ha sido profesora en la universidad de New York, CUNY para educación continúa con las clases de cívica. Actualmente ésta poetisa es editora (AWA) y conferencista internacional.

Politachi aprendió a leer a los 4 años de edad y desde entonces la virtud de leer y escribir se apoderó de ella, en la primavera del 2010 fue donde nació magníficamente el don de la inspiración por la poesía y desde entonces el éxito literario le ha dado encantador recibimiento, en sus escritos aborda temas variados; amor, desamor, social y como dice ella: “dependiendo de las nubes del día”.

Breve recorrido por su admirable historia literaria que desde el 2010 ha coloreado un legado de renombre internacional en la poesía contemporánea de Latinoamérica, ha enaltecido al género femenino. Dos veces ha sido galardonada con el Latino Book Award, 2017 y 2018. En Bolivia recibió la condecoración de ‘Embajadora universal de la cultura’ avalada por la UNESCO, 2014. En Miami ‘Embajadora honorífica’ por S.I.P.E.A. 2017 y Embajadora de milibrohispano. Reconocimiento por difundir la literatura latinoamericana, Proclamada por la alcaldía de Nueva Jersey, 2017. Ha publicado varios libros de su autoría: My Little Paradise, Entre voces y espacios, De cuerpos y ciudades, Las horas de aquel paisaje, Once puntos de luz, Infraganti, Bitácora del insomni y Vagón de ida.

pentalogía: Voces de América Latina (I-III) 2016. Voces del vino 2017 y Voces del café 2018. Figura en más de 35 antologías. Ha antologado más de 440 poetas en los últimos dos años. Todos vivos. (En la trilogía Voces de América Latina aparecen los 21 países con 204 escritores) La segunda trilogía es por tema: La primera de tal Voces del vino 111 poetas de 29 países. La segunda Voces del Café con 111 poetas de 33 países esto completa una pentalogía donde la primeras 3 son fuente de estudios en una universidad en NY en el 2010… “cosas básicas y sensitivas como los olores, texturas y otros”, es lo que inspira su obra que ha sido traducido al inglés, francés, italiano, serbio, árabe, turco y portugués.

(*) Carlos Javier Jarquín, Escritor y poeta.

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es