Hernández dice caravana de migrantes fue organizada con fines políticos

“Esta movilización irregular fue organizada con fines políticos para afectar la gobernabilidad, la imagen y buen nombre, la estabilidad y la paz de Honduras y de los países que están en la ruta hacia los Estados Unidos”, enfatizó Hernández a la prensa luego de regresar de un viaje a Colombia, que inició el domingo.

Agregó que “es desde todo punto de vista condenable, repito, que usen a seres humanos, a nuestros compatriotas, como una bandera de lucha para lograr sus objetivos políticos”.

“Eso no se vale en la política, con esta acción se ha puesto en riesgo la vida de miles de personas”, enfatizó el gobernante, quien en ningún momento se refirió a la amenaza de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, quien hoy dijo que suspenderá la ayuda a Honduras si no detiene la caravana, que el lunes llegó a Guatemala.

Hernández reiteró que hay hondureños que se han sumado a la caravana, “que han sido parte de este movimiento irregular bajo engaño, estoy seguro, con falsas promesas”.

“Yo les digo deben desistir, no pongan en peligro la vida de sus hijos, no pongan en peligro su vida propia. Como Gobierno seremos contundentes con las personas traficantes de personas ‘o coyotes’ que han usado las necesidades de la gente para hacer sus negocios”, subrayó.

Según el presidente, varios de los migrantes que iban en la caravana “ya desistieron y regresaron”.

Al respecto, dijo que su Gobierno está listo para recibirlos y que de igual manera se está asegurando que reciban la asistencia que merecen y de que vuelvan a sus hogares.

También están abiertos los consulados de Honduras en Guatemala y México, lo mismo que los gobiernos de esos países a ayudarles para que retornen cuando corresponda, añadió.

“Vamos a seguir trabajando en acciones para contrarrestar las causas de la migración irregular”, acotó.

Hernández recordó que en la reunión de la semana pasada en Washington entre EE.UU. y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que también integran El Salvador y Guatemala, el Gobierno de Trump reconoció “que Honduras ha mejorado notablemente”.

“Pero sabemos que falta mucho por hacer y seguimos trabajando incansablemente en ello”, recalcó.

“Quiero ser enfático, no se dejen usar por fines políticos, no pongan en riesgo sus vidas, ni la de sus hijos, no pongan en riesgo la vida de sus seres queridos. La política nunca debe ser un instrumento para jugar con la dignidad, la seguridad y las ilusiones de la gente”, expresó el mandatario hondureño a sus compatriotas.

Dijo además que el método que usa la oposición es afectar la economía y la imagen del país para generar más sufrimiento y beneficiarse políticamente, y que eso se ha evidenciado en las protestas violentas causando destrucción a la propiedad pública y privada.

Los integrantes de la caravana que pretenden llegar a Estados Unidos aseguran que se han ido de su país por la inseguridad y la falta de empleo. EFE