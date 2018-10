Magistrados de la Corte Plena condicionan apoyo a la reforma fiscal

San José, 16 Oct. (ElPaís.cr).- Uno de los pronunciamientos más esperados por la Asamblea Legislativa sobre la Reforma Fiscal, llegó este martes con buenas y malas noticias de parte de la Corte Plena.

Los Magistrados de la Corte Plena decidieron apoyar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, siempre y cuando esta no afecte sus salarios, ya que tal y como está planteada actualmente, si tiene injerencia en el funcionamiento del Poder Judicial.

La Dirección Jurídica de esta entidad, informó la semana pasada que este proyecto afecta la autonomía institucional y el autogobierno del que goza cada uno de los poderes de la República.

Lea también: Dirección Jurídica del Poder Judicial: Reforma fiscal afectaría funcionamiento institucional

El pronunciamiento oficial aclara que entre las medidas de contención del gasto planteadas para todos los funcionarios del sector público, deben eximirse los salarios que trabajan en el sector judicial, así como tampoco se pueden ver afectadas sus anualidades y pluses salariales como prohibición o la dedicación exclusiva.

El acuerdo al que llegaron los Magistrados fue el resultado de un debate de al menos cinco horas, en el cual 11 Magistrados decidieron que la reforma fiscal debe seguir pero con algunas modificaciones por el fondo y solo una se opuso a eso.

La Magistrada de la Sala I, Iris Rojas, señaló que no comparte lo expresado por la Dirección Jurídica la semana anterior, debido a que si los salarios del Poder Judicial se pagan con impuestos, no debería existir una autodeterminación de por medio.

“A veces creo que en este país perdimos el rumbo y mucho se habla de la reforma constitucional, pero lo que ha sucedido es que nos separamos de las fuentes (…) La decisión que se tome aquí, impactará como se ve el Estado como un todo y el Poder Judicial”, indicó.

El Magistrado Fernando Cruz, quien es Presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció desde hoy que no formará parte de la Sala Constitucional ante una eventual consulta de parte del Congreso.

No obstante, advirtió que desde su opinión la iniciativa es inconstitucional, pues violenta el derecho parlamentario y la Constitución Política.

“Debió consultarse y no nos consultaron. Es la consulta lo que debió haber existido y no ahora haber recibido una nota de Hacienda (…) También debiera haber existido un criterio técnico, pero la propuesta no responde a un criterio técnico. Esto requería una valoración judicial. Una valoración nuestra”, manifestó Cruz durante la sesión de este martes.

Entre otros aspectos, también rechazaron la rectoría del empleo público en manos del Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre el Poder Judicial, la obligatoriedad de lineamientos técnicos del Servicio Civil para hacer evaluaciones del desempeño de los funcionarios judiciales y también las pautas establecidas en el proyecto que afecten su presupuesto total.

La mayoría de Magistrados coincidieron en la necesidad de apoyar la reforma fiscal, pero al mismo tiempo de salvaguardar la independencia del Poder Judicial.

Lea también: Poder Judicial respalda reforma fiscal si no afecta presupuesto, salarios y política de empleo

La llamada reforma fiscal fue aprobada el viernes 5 de octubre con el apoyo de 35 votos debido a que se tramitó mediante una vía rápida, sin embargo, si el texto no se modifica, la Asamblea necesitará una mayoría calificada para poder convertirlo en ley, es decir mínimo 38 votos a favor.

Sobre lo acontecido, el Poder Ejecutivo sostiene que la reforma fiscal no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pero que se deben seguir estableciendo límites al gasto público, para controlar el crecimiento de la deuda y la filtración de recursos que se pueden reinvertir en otros proyectos.

Incluso, durante la discusión entre los 22 Magistrados que integran la Corte Plena, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció su interés de intervenir la sesión para dialogar con los funcionarios. Se espera un pronunciamiento oficial desde Casa Presidencial.