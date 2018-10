Movilizaciones masivas en Cataluña por la liberación de líderes sociales encarcelados

Barcelona (España), 16 oct (Sputnik).- Miles de personas salieron este martes en numerosas ciudades de Cataluña para reclamar la liberación del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El acto más multitudinario tuvo lugar en Barcelona, con miles de asistentes, y en él participaron tanto la actual presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, como el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri.

“Lo que ustedes hacen no es diálogo, es la respuesta de siempre: imposición y venganza”, afirmó Mauri.

Dirigiéndose al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, preguntó: “¿Cómo nos venderá el diálogo cuando la Fiscalía pedirá quince años de prisión para los presos políticos? ¡Y tienen el morro de decir que las penas son mínimas! ¡Qué vergüenza!”

Mauri también pidió a los independentistas “estar a la altura” del momento y reclamó a los partidos una vez más unidad de acción en sus objetivos.

“Únicamente siendo un solo pueblo seremos una República”, aseveró.

Según el vicepresidente de Òmnium, “en este juicio vergonzoso a la democracia, los presos y presas no se defenderán de nada, sino que acusarán al Estado de vulnerar los derechos fundamentales, seremos miles acusándolo de perseguir la democracia.”

Mauri advirtió que “ningún juez puede adulterar las mayorías de nuestro Parlamento” y aseguró que “la única violencia” que se vivió durante el mes de octubre de 2017 fue la de los “ocho mil policías que vinieron” y a los que ahora “han tenido el morro de condecorar”.

“Están dispuestos a todo para detener al soberanismo: forzar el código penal, saltarse sus propias leyes, no pudieron cortar la herencia del franquismo y no caeremos en su trampa”, dijo Mauri al reiterar que “los presos no cometieron ningún delito, las acusaciones son inventadas” y que por ese motivo “no quieren salir rápido de la prisión, sino con dignidad.”

A su turno, la presidenta de la ANC agradeció a los dirigentes encarcelados por “habernos ayudado a ejercer el derecho a la autodeterminación”.

“No nos detendremos hasta que seáis libres y hasta que también lo sea nuestro pueblo”, añadió.

Antes de terminar su intervención, prometió que los independentistas “daremos apoyo material a los represaliados, pero también seguiremos trabajando incansablemente por el objetivo por el que nacimos: la independencia de nuestro país.”

“Nos ha quedado claro que sólo la República (catalana) puede garantizar los derechos de la ciudadanía”, apostilló.

Sànchez y Cuixart se encuentran desde hace un año en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga, a la espera de ser juzgados por un presunto delito de sedición relacionado con su participación en la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía de la Generalitat (Gobierno catalán).

Otro de los actos más destacados de la jornada se realizó frente a la prisión de Lledoners (Barcelona), donde se encuentran internados los dirigentes independentistas. (Sputnik)