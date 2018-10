La mala puntería del Magistrado Fernando Cruz

No se quien estará alistando ya un réquiem para la Segunda República y bueno es que se dé prisa. Lo que formalmente se instituyó con la Constitución Política de 1949, presagiado con el portento de las conquistas sociales de la clase trabajadora a principios de la década de los 40 del siglo pasado , que fue nuestro Estado Social de Derecho, ya no existe como proyecto nacional histórico, es decir, como columna vertebral de un norte acordado por las fuerzas sociales emergentes y consensuado de manera tácita o implícita.

Los bloques progresistas del pasado ya no lo son. La alta clase media de hoy que surgió modesta y pujante tampoco ya lo es. Perdió su espíritu revolucionario. Es otro su espejo; el de ahora añejo y conservador. Se convirtió, con la venia de la Iglesia y los burócratas sindicales, en una aristocracia asalariada celosa de sus propios privilegios, ya apartada de una visión social e inclusiva de un proyecto país, ya apartada del deber de solidaridad para con toda la nación. Si se quiere lo que aparece es una burguesía burocrática que alegremente se plegó siempre al PLN o al PUSC, y que coqueteó ambivalente con el PAC y en mucho menor medida con el FA. Es una burguesía burocrática nerviosa, que ha encontrado su crisis a la sombra del Estado y de su conciliábulo con los partidos de la alta burguesía.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, anunció con pompa la feudalización de los valores éticos de los poderes del Estado, asunto sellado por una mayoría de Magistrados. Ya no es la nación en su conjunto lo que importa, sino la defensa desbocada de salarios y de pluses como los que él goza. Le interpreto a don Fernando Cruz lo siguiente: que si no se gana mucho dinero en el Poder Judicial, sus funcionarios corren el ciertisimo riesgo de corromperse y ser mediocres. Ello es lamentable.

En su exposición don Fernando ni siquiera ofreció socarse la faja, ni la propia, y ni la del Poder Judicial. Yo estoy claro que la Judicatura, en particular su administración, se encuentra blindada por la Constitución Política, pero ello no quita el deber de los Magistrados para administrar ellos mismos directrices para contribuir a la solución de la crisis fiscal. Es un deber moral que debe apasionar a todo juez que en estima mayor tenga a la justicia. El Poder Judicial no es un feudo que le deba dar la espalda a los requerimientos vitales de la nación. Y hoy la Patria demanda unidad para solventar la mala sombra de unas finanzas públicas prácticamente en bancarrota. Pero el silencio de don Fernando en este respecto es lamentable. Le parece que el resto de los feudos paguen impuestos menos el suyo.

Mientras tanto, el país se muestra desunido con sus Poderes frente a la inquieta espada de Damocles y que sobre nuestras cabezas tiene un selecto grupo de garroteras que nos tienen pagando, lo quiera uno o no, intereses sobre intereses, con deudas impagables. Pero ello ni lo mencionó el recordado profesor, a quien recuerdo con aprecio por su manera de ser, pero cuya total defensa de los privilegios de su terreno, hoy convertido en feudo, no me deja de parecer patético.

Lo que queda en pie de la última República son las sombras de su mejor época, de ninguna manera idílica, pero que en su momento fue suficiente para haber instaurado un hilo conductor de gobernabilidad y de sanas expectativas de movilidad o ascenso social que ya no es sostenible y que ahora atenta contra el bien común. La Segunda República se convirtió en otra república: en una que vive sin solidaridad del saqueo de los fondos públicos.

Hace diez meses, en otro artículo, escribí lo siguiente:

“Si triunfar es para gobernar me temo que las actuales elecciones no son las correctas. Quien gane las presidenciales, en las condiciones de hoy, no va a gobernar cómodo, ni queriendo mucho. Será muy difícil gobernar de manera seria y responsable cuando lo que se tiene a la par es un cadáver, llámese Segunda República, maquillado en exceso. Las fracturas se anunciarán con letras mayores a lo ancho y largo del horizonte. Enfrentará con mucha debilidad la crisis del país y tendrá una inhóspita Asamblea Legislativa y un Poder Judicial muy atento a su propio poder”.

Lo que me parece real es que la reforma fiscal hizo evidente la mortandad de la II República, con su feudalización como síntoma manifiesto de descomposición. Cuando el Estado se fractura de esta manera significa que nuestra democracia se encuentra en cuidados intensivos, arrinconada. De ahí la mala puntería del Magistrado Fernando Cruz.

Si los huelguistas pensaron que los Magistrados los iban a reivindicar, ya no otra cosa sentirán que el de convertirse en defraudados, pues don Fernando Cruz únicamente defendió lo suyo y a los suyos, como cuando los dirigentes sindicales pactaron un acuerdo con el Gobierno, sin incluir a los pueblos indígenas ni a las comunidades que lo arriesgaron todo. Cada sector fue por lo suyo fingiendo tutelar los intereses de toda la nación.

Urge convocar a la sociedad civil para conversar acerca de una eventual Asamblea Constituyente. Esta conversación debe darse porque es una apremiante necesidad. La Segunda República es un fantasma medio encarnado en algunos cuerpos obsoletos y decaídos y, en el mejor de los casos, en instituciones sociales del Estado que requieren de un rescate responsable como la CCSS. No debemos seguir con tanto sobresalto y sin norte, a riesgo de que el populismo extremista tome la batuta y nos conduzca al despeñadero. Es mucho lo que hay que enmendar y mucho lo que hay que agregar para darle forma y nacimiento a una tercera república democrática digna del siglo XXI.

(*) Allen Pérez es Abogado