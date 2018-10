Reflexiones sobre la realidad costarricense

Las manifestaciones de lo vital sobre lo racional.

1 el aumento bruto de la población mundial.

2 la insurrección de las capas inferiores.

3 la rebelión de las mujeres.

4 la rebelión de la juventud.

5 la rebelión de los pueblos de color.

Parecería una lista de problemas actuales, a simple vista tiene mucho de certeza con respecto a lo que está sucediendo. Cuando se lee y racionaliza todo lo que se lee, incluida la poesía, se van acumulando una serie de situaciones que provocan la idea de “profecía” histórica, no mesiánica.

Cuando en el Nuevo Testamento se lee una admonición de Jesús: “Jerusalén Jerusalén, no quedará de ti piedra sobre piedra”, no se trataba de una profecía mesiánica sino histórica que se cumpliría cuarenta años después, cuando las legiones de Tito arrasaron Jerusalén, ya Roma estaba harta de los problemas e insurrecciones de los judíos.

Pues bien, empecé con mi “san Benito” hace diez años, antes de terminar el gobierno de Óscar Arias, advertía en ese entonces sobre la “Grecialización” de Costa Rica, y pues creo que o nadie lo leyó, o los que lo leyeron no le dieron importancia, o sencillamente el mensajero no merecía atención. Claro que podía haberse hecho mucho, pero ni Óscar, ni Laura, ni Luis Guillermo tuvieron interés de enderezar la barca o eran tan inútiles que no pudieron siquiera hacer un planteamiento público de un cambio de ruta. Hoy, cuando en palabras de la contralora general de la República, tenemos el lobo sentado a la mesa, ya es muy poca la capacidad de maniobra del gobierno central y aunque la Asamblea Legislativa es la que debe plantear un plan fiscal coherente y votado por mayoría absoluta, “los hijos del templo” no querrán hacerlo por cálculo electorero, porque así es la clase política de mezquina. Por la simple razón de que saben que esta oportunidad se las está dando Jehová (traducción alemana de YHVH), para subir al podio en las próximas elecciones y aunque ya no habrá qué gobernar, tendrán el poder para hacer milagros.

Fabricio, que ha demostrado su habilidad para manejar las masas enajenadas por las ideas cristianas más absurdas y arcaicas querrá ganar la Presidencia de la República. En esto la conferencia episcopal tiene una alta cuota de culpa, solo que jamás la querrá aceptar.

Un país en quiebra, es muy difícil que se enderece en menos de diez años, incluso debemos ser muy claros. Después del caos que dejó el gobierno de Carazo, Luis Alberto Monge empezó a enderezar la economía gracias al millón 200 mil dólares diarios que recibía del gobierno americano, para hacerse de la vista gorda ante la presencia de tropas de la contra y marines en territorio tico junto a la frontera con Nicaragua. Ahí nació el libro blanco de Álvaro Montero Mejía, a la sazón comunista y hoy pensionado de lujo.

Pasados muchos años, estamos ante una crisis sin precedentes en nuestra historia republicana, porque sencillamente todo ha cambiado, para bien o para mal, ya no somos la aldea de principios de los ochenta. Si bien el plan fiscal no resuelve el problema del país, es un inicio, es un paso hacia adelante para lograr la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Pero falta mucho que hacer y sin la cooperación de todos jamás lo lograremos. Cada quien jala para su saco, y de esa manera solo podemos decir que vivimos una anarquía política, tan absurda como todas las anarquías que si bien es cierto que a la postre llevan a revoluciones sociales, no siempre se dan en paz.

Ahora bien, ¿por qué comienzo con esa lista de cinco puntos? Muy sencillo, se encuentra en una novela de corte existencialista de Ernesto Sabato, que cuarenta y cinco años después, se convierte en una profecía histórica. En otra obra de él mismo, escrita hace setenta años, hablaba que no había mujeres filósofas, por una razón simple que nada tenía que ver con la inteligencia de ellas, sino más bien sobre asuntos más naturales: “cuando termina el coito, la mujer se siente realizada como madre y pone sus pies sobre la tierra, mientras el hombre queda vacío y empieza a filosofar” “¿Que irá a suceder cuando todas utilicen métodos anticonceptivos” (Heterodoxia) Hemos podido ver a las mujeres brillar en todos los ámbitos del quehacer humano, desde la filosofía, las ciencias y la política, y al hombre mostrar la debilidad que siempre tuvo desde el matriarcado.

Por desgracia en las crisis económicas, la más sufrida es la mujer porque es la más atenta a las necesidades de la familia. El hombre empieza a ir más al bar para paliar el dolor y la impotencia, empiezan los romances clandestinos y comienza el ciclo de maltrato familiar y violencia doméstica. Nuestros políticos han demostrado una total incapacidad para enfrentar los problemas del país de los últimos cuarenta años, y hemos perdido el rumbo totalmente y quizá no lo encontraremos en este año crucial, aunque la visita del lobo no se resuelva en un año, se podría paliar sus efectos y evitar que se coma a Caperucita, porque a la abuelita ya se la comió en la figura de la Segunda República.