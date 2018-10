Trump dice que “ciertamente” parece que Khashoggi está muerto

“Ciertamente eso me parece a mí”, explicó el presidente al ser preguntado sobre si Khashoggi, al que se le perdió la pista tras entrar en el consulado saudí en la ciudad turca, ha fallecido.

Trump también señaló en declaraciones a los periodistas antes de tomar el avión para viajar a un mitin político en Montana que el supuesto crimen “tendrá duras consecuencias”.

En declaraciones previas al diario The New York Times, el mandatario señaló hoy que solo un milagro evitaría que el periodista no estuviera muerto.

“Salvo que el milagro de los milagros sucediera, pensaría que está muerto. (…) Eso, basándome en todo lo que llega a la Inteligencia desde todas las partes”, incidió el magnate, que también consideró que el caso no es positivo para las relaciones bilaterales con Arabia Saudí.

Las palabras de Trump llegaron tras ser informado sobre las novedades del caso por el secretario de Estado, Mike Pompeo, recién llegado de un viaje a Riad y Ankara.

Pompeo reclamó al presidente que conceda “unos pocos días más” a Arabia Saudí para investigar la desaparición del periodista, aunque no especificó cuándo espera que se complete esa indagación.

El presidente había señalado este miércoles que lo más importante para él era determinar si el rey saudí, Salman bin Abdelaziz, y el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, sabían algo sobre el posible asesinato del periodista.

Khashoggi desapareció el dos de octubre tras ingresar en el consulado de Arabia Saudí en Estambul y las investigaciones en Turquía apuntan a que Khashoggi, exiliado desde 2017 en Washington, pudo haber sido asesinado en el consulado, algo que las autoridades saudíes han rechazado.

El diario The New York Times reveló esta semana que Riad planea reconocer que Khashoggi murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos, y que cinco de los supuestos quince implicados son cercanos al príncipe heredero. EFE