Haddad se acerca a Bolsonaro y celebra en acto multitudinario en Río

Según la firma Ibope, Bolsonaro continúa liderando las encuestas con un 57 % de los favoritismos, mientras que Haddad tiene un 43 %.

Al comparar el actual sondeo con la encuesta realizada por la misma firma hace una semana, la intención de voto por el ultraderechista bajaron dos puntos porcentuales, al pasar de 59 % a 57 %, mientras que los apoyos de Haddad subieron del 41 % al 43 % de los afectos.

“Él comienza a caer, yo comienzo a subir y la esperanza comienza a crecer”, dijo Haddad, mientras era ovacionado por miles de personas a los pies de los Arcos de Lapa, la estructura del antiguo acueducto de Río de Janeiro y uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Ahora que “estamos subiendo, ellos van a temblar”, aseguró el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en el evento denominado “Ato da Virada” (“Acto del cambio”), organizado por académicos, intelectuales y reconocidos artistas como Caetano Veloso y Chico Buarque para apoyar al candidato de izquierdas.

Aunque el evento se extendió por casi seis horas y la plazoleta que se ubica a los pies de los Arcos de Lapa estaba a reventar, Haddad solo habló unos minutos tras una agitada agenda desarrollada en Río, la región del país que más apoya a su contrincante Bolsonaro, un defensor de la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985.

“Él (Bolsonaro) no transmite seguridad, no transmite respeto”.”Él lleva 28 años vomitando odio contra las personas” y por eso “de él no sale nada que no sea lo peor del ser humano”, aseguró Haddad.

El candidato del PT recordó que de salir victorioso en el balotaje del próximo domingo por la Presidencia, generará empleos y fortalecerá la educación a través de un proyecto “fraterno y de unidad nacional”.

“Hay mucho odio y mucha rabia en las calles y no necesitamos más armas porque hay demasiadas en la calle”, lo que Brasil necesita es “trabajo y educación”, precisó.

Haddad decidió apartarse este martes de Sao Paulo, la ciudad más industrializada y poblada de Brasil, y visitó Río de Janeiro en su afán de restarle votos en su propio territorio a Bolsonaro.

Durante su visita, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) visitó Maré, uno de los mayores complejos de favelas de Río y se reunió con grupos religiosos del catolicismo y el judaísmo.EFE