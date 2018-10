Conte invita a Putin a visitar Italia lo antes posible

Moscú, 24 oct (Sputnik).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a visitar Italia lo más pronto posible.

“Con su permiso, comenzaré la reunión expresando un deseo: quisiera que usted visitara Italia en un futuro muy cercano, hace mucho que no ha estado en Italia, no quiero que los italianos tengan la impresión de que usted no les presta la debida atención”, dijo Conte en una reunión con Putin en Moscú.

El primer ministro subrayó que Rusia e Italia tienen fuertes lazos en los ámbitos de cultura, economía y comercio.

“Como ha señalado usted, pese a las dificultades que vivimos hoy en la arena internacional, que definiría como muy delicadas, logramos mantener la calidad y la envergadura de nuestras relaciones”, afirmó Conte.

Putin dijo a su vez que Moscú y Roma siempre han mantenido contactos de alto nivel pese a las coyunturas política.

Al mismo tiempo, lamentó que últimamente Italia haya perdido su posición en el mercado ruso.

“Desafortunadamente, Italia ha retrocedido un poco en el mercado ruso, sin embargo nuestro intercambio comercial sigue siendo muy alto”, resaltó.

Putin recordó que hay unas 500 empresas italianas que operan en Rusia, y que el comercio bilateral aumenta constantemente. (Sputnik)