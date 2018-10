Haddad asegura que “Bolsonaro va a temblar” y confía en ganar la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil

Río de Janeiro, 24 Oct. (EUROPA PRESS).- El candidato izquierdista a la Presidencia de Brasil, Fernando Haddad, está convencido de poder darle la vuelta a las encuestas y ganar al ultraderechista Jair Bolsonaro en la segunda ronda electoral del 28 de octubre.

“Este domingo vamos a ganar las elecciones. Desde ayer estoy sintiendo en el aire un giro. Él (Bolsonaro) va a temblar”, ha dicho este martes en Río de Janeiro el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que se encuentra en prisión por corrupción.

Haddad es optimista y las encuestas parecieron darle ayer la razón. Bolsonaro, que registró el 46% de los votos en la primera vuelta, celebrada el 7 de octubre, ha marcado un 57% de las intenciones de votos válidos en una encuesta publicada este martes por la firma Ibope, dos puntos menos que en el anterior sondeo, publicado el 15 de octubre.

Haddad, por su parte, ha conseguido un 29% de los sufragios en la primera vuelta y alcanzó un 43% de los apoyos en el sondeo, dos puntos más que en la encuesta anterior de la misma agencia.

El candidato izquierdista ha logrado, además, reducir su índice de rechazo desde el 47% al 41%, mientras que el del aspirante ultraderechista ha aumentado del 35% al 40%.

Haddad ha decidido pasar al ataque en su discurso. “Jair, si se mira en el espejo, el pobre es usted, que no es más que un soldadito falso, que sólo habla duro porque hay gente armada a su alrededor”, ha dicho ante decenas de miles de seguidores –70.000, según los organizadores– que se dieron cita en el centro de la ciudad carioca.

“Un sujeto como ese debería estar recibiendo recursos de la Cámara Federal para un tratamiento psicológico. Debería contar con ayuda de profesionales para poder encontrar algo feliz que decir”, ha señalado el candidato, refiriéndose a su rival, mientras la multitud gritaba repetidamente “Ele não” (Él no, en portugués), la consigna que se ha convertido en grito de guerra para el ‘antibolsonarismo’.

“Estas elecciones son distintas porque por primera vez existe abiertamente en Brasil un proyecto fascista, que está intentando ganar las elecciones. Desde la redemocratización de Brasil hubo proyectos neoliberales, pero ninguno abiertamente fascista como el de Bolsonaro”, ha expresado el publicista Joao Carvalho, uno de los presentes en el mitin de Haddad en el centro de Río de Janeiro.

Aumenta el apoyo a Haddad

El candidato izquierdista ha conseguido este martes el apoyo de la ex candidata ecologista Marina Silva, que apenas obtuvo el 1% de los votos el 7 de octubre, pero que en las presidenciales de 2010 y 2014 registró unos 20 millones de votos en cada cita.

“Daré un voto crítico y haré oposición democrática”, ha apuntado Silva. “Por lo menos (Haddad) no predica la extinción de los derechos de los indios, la discriminación de las minorías, la represión a los movimientos” o “la humillación aún mayor hacia mujeres, negros y pobres”, ha añadido en un comunicado difundido por las redes sociales.

El candidato izquierdista se ha hecho también con el apoyo “crítico” de Ciro Gomes, un candidato centroizquierdista que registró un 12,47% de los votos en primera vuelta.

“Votamos a Haddad por la democracia. Somos el frente democrático”, ha señalado la activista por los derechos de los negros Rosane Romao, presente en el mitin de Río de Janeiro.

“Este país siempre ha tenido una división racista y Bolsonaro ha surgido de esa herencia del esclavismo en el país. Brasil no tiene una democracia racial. Hay un apartheid velado. Le dieron un Golpe a (la ex presidenta) Dilma Rousseff porque no aceptaron que los negros tuvieran acceso a la universidades o a mejores empleos”, ha explicado Romao mezclada entre la multitud mientras parte de quienes se encontraban escuchando el discurso de Haddad gritaban “dictadura nunca mais”.

Multitud en el mitin

Las consignas lanzadas por la multitud se mezclaban entre las banderas del PT y de distintos movimientos sociales y sindicatos. Apenas había enseñas nacionales, en contraste con las concentraciones a favor de Bolsonaro.

En las camisetas de muchos de quienes se acercaron al centro de Río de Janeiro a escuchar a Haddad podía leerse “Lula Livre”.

El ex presidente brasileño ha cumplido este martes 200 días en la cárcel de Curitiba, tras haber sido condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

“Esa condena es un vejamen. Una vergüenza. Este es un país golpista y tenemos una justicia totalmente viciada. Esa Justicia que ha condenado a Lula es la que condena a los pobres y principalmente a los negros. En cualquier presidio el 90% son negros”, ha declarado la activista Romao.

Bolsonaro ha conseguido granjearse la simpatía de muchos brasileños hastiados con la corrupción de la clase política, que ha afectado a la mayoría de los partidos, y también cansados de la violencia que azota un país que registró en 2017 más de 63.000 asesinatos, el récord por tercer año consecutivo.

Propone aumentar las penas contra violadores y homicidas, empoderar a la policía y una política de regulación de armas para que la población pueda defenderse.

“Hay mucho odio y mucha rabia en las calles y no necesitamos más armas porque ya hay demasiadas”, ha criticado este martes Haddad.

El candidato izquierdista, por su parte, ha centrado su campaña en la economía. Planea grandes inversiones públicas en infraestructura empleando parte de las reservas internacionales del país, con el objetivo de crear empleo y darle la vuelta a los recortes del actual Gobierno de Michel Temer.

“Las políticas económicas de Temer han precarizado el país. Ningún trabajador tiene ahora garantías de permanecer en su empleo. Están completamente desprotegidos”, ha criticado la profesora Soraya Simoes, presente en el mitín de Haddad en Río. Espera que su candidato pueda darle la vuelta a las encuestas y ganar a Bolsonaro este domingo.