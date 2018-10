¿Quién gobierna en Costa Rica… el Presidente de la República, los grupos de presión? Si en la Francia del siglo XVII y XVIII el rey Luis XIV personificaba la mejor versión del absolutismo como forma de gobierno, en la Costa Rica de nuestros tiempos no es posible hacer alarde de la presencia de la más mínima concentración de poder en el Presidente de la República como para advertir que él es quien gobierna sin margen de dudas y quien decide los objetivos de la gestión del Poder Ejecutivo, la ruta de trabajo y el ritmo para emprenderlo.

“L’Etat c’est moi”, presumía el Rey Sol. No es para añorar aquella versión absolutista; tampoco de ufanarse, de alegrarse, de arrullarse con la fractura del poder que vivimos hoy. Sin duda, el Presidente de Costa Rica reina pero no gobierna.

El poder político está en repartida posesión de un sinnúmero de actores. No sólo porque así lo dicta un ordenamiento jurídico que lo ha fracturado y lo ha asignado a mil manos; también por efecto de la evaporación de los liderazgos políticos, de la crisis de los partidos políticos, de la aparición de los grupos de presión –unos informales y otros formales-, de lo cual resulta una zambumbia adentrada en las estructuras del Estado con nefastos efectos. En política hay vacíos que llenan los poderes fácticos que actúan como grupos de presión sobre la institucionalidad. Y si no, veamos el espectáculo de que es protagonista la Asamblea Legislativa, la impotencia del Presidente de la República y de su equipo de gobierno, y la revoltosa administración del Poder Judicial, actuando atropelladamente a propósito del proyecto de ley # 20.580 – Fortalecimiento de las Finanzas Públicas-.

Recuerdo las premoniciones del ex presidente Daniel Oduber cuando advirtió de la desviación del partido Liberación Nacional hacia una maquinaria electoral con los riesgos que ello traería para la institucionalidad del país. Asimismo, repaso las observaciones del ex presidente Oscar Arias en “Grupos de Presión en Costa Rica” al advertir lo que significaría el alejamiento de los partidos de su misión auténtica. “En un medio en donde no haya partidos políticos –escribió- o en un régimen en el cual estos representan únicamente ciertos intereses, a los demás sectores sociales solo les queda el recurso de constituirse en grupos de presión”.

Los grupos de presión con porciones de poder en sus manos y con contenidos y objetivos distintos, no son realidades incompatibles entre sí. Perfectamente pueden coincidir en conductas, hechos y resultados. Incluso en la generación de una realidad propia de un cuadro anárquico.

¿No fueron grupos de presión los que estiraron la cuerda de las rentas públicas a más no poder, en procura de objetivos de distinto contenido pero de igual resultado?. La quiebra de las finanzas públicas, ¿no es el resultado de la coincidencia de propósitos en el andar de los grupos de presión, en momentos y con recursos distintos pero con resultados coincidentes sobre esas finanzas?.

El Presidente Carlos Alvarado no puede decir que “l’Etat c’est moi”. Pero desde el Poder Judicial salen suficientes voces a advertir que allí adentro hay fuerzas bastantes para proclamar, en el ámbito de sus intereses, que “l’Etat c’est moi”. Igual pasa en la desparramada “albinocracia” que desde los más diversos rincones de la institucionalidad proclama “l’Etat cést moi”. Lo repiten los beneficiarios de las pensiones de lujo, los favorecidos con el “enganche médico”, así como los amparados por las excepciones privilegiadas para zonas francas, para cooperativas, para la educación privada, con la flacidez legal que alienta la elusión y la evasión.

El proyecto de ley # 20.580 corre el riesgo de desplomarse estrepitosamente por zancadillas provenientes de un lado y otro. Sí, a sus autores los vemos abogando por resolver la crisis fiscal “pero sin que me toquen mis intereses”. Lógico, si “l’Etat c’est moi” me puedo arrogar el derecho a interponer la muralla insalvable que defiende mis privilegios de grupo.

¿Qué sigue? Ojalá esta sociedad entienda lo que significa “la ayuda” del Fondo Monetario Internacional. Veámonos en la agenda de los hechos que vivió este país en la década del ’80. Y si queda tiempo, en el espejo de Argentina.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista