“El primer deber de un hombre de estos días, es ser hombre de su tiempo.” José Martí

Simple, aunque a veces no se comprende plenamente, por gente que vive encerrada en algún submundo. Los pobres y las pobres de este pequeño territorio: quienes recogen nuestros deshechos en los restaurantes de comida chatarra (macdonald, kfc, pizza hut, etc.); quienes trabajan en el cultivo, recolección y empaque del banano; quienes hacen la limpieza y aseo en las casas de habitación, negocios, hoteles, edificios estatales, edificios de las corporaciones privadas y demás edificaciones y mansiones; quienes recolectan, benefician y ensacan el café; quienes levantan las construcciones por todo el país; quienes recorren el territorio vendiendo alimentos y bebidas caseras: quienes lavan los trastes y utensilios en hoteles y restaurantes; quienes transportan el equipaje de los turistas; quienes nos atienden en las tiendas, boutiques, bares, zapaterías, carnicerías, farmacias y demás comercios; quienes manejan vehículos ajenos para cualquier clase de transporte de personas y cosas; quienes trabajan en los jardines de las casas, cementerios, edificios; quienes trabajan en las grandes cadenas de supermercados, todos los días de la semana incluidos los domingos y feriados; quienes trabajan de asistentes en todas las oficinas y consultorios; quienes realizan la vigilancia privada en todo el territorio; quienes siembran, cosechan y empacan todos los productos agrícolas: piña, algodón, naranjas, yuca, papas, y demás; quienes construyen y pintan las calles pavimentadas; quienes descargan los camiones en todos los mercados y ferias; quienes cuidan el ganado en fincas extensas y remotas; quienes lavan todo tipo de vehículos y maquinaria; quienes trabajan en los talleres mecánicos, eléctricos; y tantos talleres más; esas personas que todas las mañanas, casi de madrugada, calladas, presurosas, atraviesan las pequeñas ciudades para dirigirse a sus trabajos, en autobuses atestados y hediondos, esas personas que son tantas y seguro por eso, se vuelven invisibles para quienes tenemos horario de oficina, aire acondicionado, ascensores, automóvil, cuentas bancarias… Perdemos la perspectiva sobre la importancia de nuestro estamento en la sociedad. Pero, tenemos que hacer un alto y reflexionar: todas estas gentes, que lamentablemente son la mayoría de la población, que no viven en residenciales ni condominios, ni apartamentos, son las víctimas de este sistema vejatorio, violento y liberticida, y no tienen muchas posibilidades de expresar siquiera su descontento, por estar sumergidas en la lucha cotidiana de sobrevivencia y por la manipulación ideológica y religiosa que les impone resignación. Estas gentes no están en huelga, ni han designado a nadie para que los represente en huelga alguna. Estas gentes, que son mayoría aplastante en la “otra costa rica”, en Guanacaste, Puntarenas, Limón, zona norte de Alajuela y Heredia, y en las barriadas populares del valle central, no tienen voz propia. Son los abandonados de siempre. Estas gentes son quienes acuden a esos templos, diseminados por todo el país y que votan por los partidos que hicieron los pastores enriquecidos. Ahora, cuando la vileza de ellos, culmina en el desgarro, no caben, ni el sarcasmo, ni el palabrerío grandilocuente o insultante al respecto, de personas que, al igual que quien esto escribe, no hemos hecho nada por los pobres y las pobres de este país. Algunos comentarios de ciertos apóstoles, de cierta “izquierda iluminada”, al respecto, son tan viles, como las acciones de los pastores.

Julián Arenales

Cabo Velas, 24 de octubre del 2018