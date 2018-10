San José, 25 Oct (Elpaís.cr).- La Policía de Tránsito reporta que ya son 1.034 los adultos sorprendidos al trasladar en el vehículo, a niños sin el dispositivo de retención de menores adecuado para ellos.

“En promedio, son cuatro conductores por día los que sancionamos por esta conducta, pero sabemos que son más. Es una pena que no logremos dimensionar el riesgo al que exponemos a esos seres queridos. Más deplorable todavía es la forma en la que se quieren justificar, diciendo que no tienen dinero para comprar el dispositivo; con todo respeto, entonces no deberían tener el vehículo, tampoco. O excusas como que lo dejaron olvidado o que el desplazamiento era corto, un accidente ocurre en cualquier momento y a cualquier distancia”, reprochó German Marín, Director de la Policía de Tránsito.

Los menores de 12 años deben utilizar un dispositivo específico de acuerdo a su edad, peso y talla, desde un Portabebé, pasando por una silla hasta el búster, tanto con respaldar o sin él, recordó Marín.

A estas conductas irresponsables se suman los casos de conductores de motocicletas que llevaban en ese vehículo a niños con menos de 5 años de edad, algo que está prohibido por la Ley de Tránsito, dadas las limitaciones de los niños para sostenerse adecuadamente. Entre enero y setiembre se sancionaron 105 conductores por esta razón.

La motocicleta es el vehículo en el que más mueren personas en los últimos años, al 30 de setiembre anterior la suma del 2018 ya alcanzaba los 131 decesos, superando por mucho al automóvil que se ubica en la segunda posición con 54 fatalidades.

Ambas conductas son sancionadas con una multa de ¢211.041,46 y se acumulan 4 puntos en la licencia, por lo que deberán someterse a un curso de reeducación vial para poder renovar el documento.