Tensión se acumula en el PRN tras separación política

San José, 25 Oct. (ElPaís.cr).- Tras apenas dos días desde que el excandidato presidencial Fabricio Alvarado anunció su renuncia al Partido Restauración Nacional (PRN), junto con otros siete diputados, la tensión se comienza a acumular por una serie de eventos desafortunados para la agrupación.

En la tarde de ayer, tanto Alvarado como Avendaño ofrecieron ruedas de prensa para referirse a lo ocurrido. Cada uno utilizó el espacio con los periodistas a su manera, mientras paralelamente la polémica del caso se hacía más grande.

Y es que Avendaño en su rol de Presidente del PRN aseguró que no había interpuesto ninguna denuncia penal contra integrantes de su propio partido, pero la Fiscalía General de la República señaló que eso no es cierto.

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, Avendaño mintió a la prensa ya que si presentó una denuncia el 25 de junio de este año, en contra de la supuesta estructura paralela de financiamiento que hubo en su partido durante la última campaña electoral.

“Dicha causa se encuentra en la fase preparatoria, por lo que se recopilan y analizan pruebas para establecer si se cometió o no un delito, y, en caso afirmativo, determinar la dinámica y la persona o personas presuntamente responsables”, informó la Fiscalía.

El diputado Avendaño Calvo dijo estar consciente de la situación por la que está pasando su partido, aunque aceptó que no estaban preparados para afrontarlo. El congresista señaló un presunto fraude en la elaboración de encuestas en la campaña política.

“Fue una sorpresa el anuncio del señor Alvarado y de algunos diputados de renunciar al partido y la fracción de Restauración Nacional, nos tomó por sorpresa porque no tuvieron la gentiliza de hablar con nosotros o informarnos (…) Es una división dolorosa que daña al partido, al país y a nuestro sector, pero cada uno (es) responsable de sus propios hechos”, manifestó el Presidente del PRN.

Avendaño agregó que algún día le contará al país donde estuvo el fraude electoral (casi con un tono burlesco), y de una forma muy sutil, dio a entender que todos los viernes esperaban una encuesta falsa.

En ese sentido, cabe recordar que Restauración tiene en su contra actualmente una demanda interpuesta por la empresa Opol Consultores, la cual los acusa de haber incumplido con los pagos por los servicios contratados, los cuales ascienden a los 18 millones de colones.

Por otra parte, aunque Avendaño sostiene que Alvarado no debería irse del partido al menos sin rendir cuentas primero, el ex candidato expresó a la prensa que él no se va enemistado con nadie, que solo está apelando por el bienestar de su futuro político.

“Debe primeramente aclarar y dejar totalmente diáfano, delante del país, las investigaciones que están haciendo el TSE y la Fiscalía de varios elementos que conforman lo que se ha llamado la organización paralela externa, en que se incurrió en la campaña política”, manifestó el Presidente y actual Jefe de fracción del PRN.

La diferencias entre ambos políticos cada vez es más amplia por diferentes hechos, como por ejemplo, la acusación que hizo el primo de Fabricio Alvarado; quién en agosto pasado dijo que el partido intentó robar su propiedad intelectual y por ende, ahora le deben pagar un total de 490 millones de colones.

Sumado a esto, Restauración está en jaque por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes cuentan con documentación de que la cúpula del PRN le pagó al Presidente del Partido y 12 familiares, al menos 85 millones de colones por diferentes servicios.

Avendaño recibió 17 millones en salarios, aguinaldo, liquidación y prestaciones, su exesposa poco más de 4 millones de colones por servicios profesionales, su hijo 32 millones de colones; entre otros. Además, hubo otros diez congresistas que cobraron facturas por aproximadamente 42 millones de colones.

Sin embargo esto no es todo, ya que el TSE denunció que Restauración utilizó un testaferro para ocultar parte de su financiamiento electoral durante la campaña, e incluso ordenó declarar como confidenciales un total de 1200 facturas que fueron presentadas por el PRN para justificar sus gastos.

Ahora sin siete diputados a su favor, la bancada de Restauración deberá no solo replantear su hoja a seguir en el Congreso sino que también pasa de ser la segunda fuerza a ser la cuarta; y a enfrentarse a una realidad compleja en la que están inmersas ambas partes.