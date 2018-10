Trump estudia cerrar la frontera a solicitantes de asilo centroamericanos

La medida coincide con el avance por México de una caravana con miles de inmigrantes hondureños que se dirige a EE.UU. y que Trump ha puesto en su objetivo en las últimas semanas.

La ley estadounidense ampara a los inmigrantes que huyen de la persecución a solicitar asilo una vez llegan a EE.UU., pero Trump pretende suspender esa provisión para los centroamericanos por “seguridad nacional”, según fuentes familiarizadas con la medida citadas por The Washington Post y The New York Times.

La medida, según los rotativos, provocaría de inmediato una batalla legal en un sistema judicial que ha sido hostil a las decisiones migratorias de Trump hasta la fecha.

Sin embargo, el plan supondría un golpe de efecto mediático para las bases de Trump a dos semanas de las elecciones legislativas.

Además de esta medida, el presidente ha anunciado el envío de un millar de soldados a la frontera que se suman a un contingente de unos 2.000 militares desplegados hace unos meses en ocasión de otra caravana migratoria.

Trump ha advertido que los integrantes de la caravana “no entrarán” a EE.UU., ha dicho que muchos de ellos son “criminales” y también ha dicho que el grupo está infiltrado por ciudadanos de Oriente Próximo. EFE