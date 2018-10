Costa Rica y el nudo gordiano

La sola leyenda del origen del nudo gordiano, es en gran parte sinónimo de mando, de genialidad para lograrlo y de originalidad para conservarlo.

“Alguien manda siempre, y solemos odiar o admirar a quien lo hace por el mero hecho en si, ciega e irreflexivamente, cuando el verdadero asunto moral, es cómo manda el que manda cuando le toca mandar” (Maria Elvira Roca, en imperiofobia).

Nosotros, los habitantes de esta idílica ínsula del pura vida y del m’portamí, no entendemos del todo lo que está sucediendo, y una de las principales razones es que hemos ido, entre mandatarios y mandados, tejiendo una telaraña de leyes y códigos, “de la cual terminamos siendo araña y mosca” (Cortázar en Segundo Round).

Con la fundación de la Segunda República, se diluyó, ex profeso, el poder en Costa Rica, primero para evitar que regresara algún sargentón del pasado a oprimir nuestros sueños con su sucia bota, segundo que necesitábamos conciliar a la empresa privada y a los trabajadores a producir en libertad y respeto.

El estado fue creciendo, por necesidades se crearon instituciones que a la postre terminaron siendo repetitivas, cada gobierno dejaba algún adefesio nuevo, cada presidente quería pasar a la historia con cualquier estupidez y fuimos desentendiéndonos los gobernados de los intríngulis de los mandatarios, se empezaron a tejer entramados tras bambalinas y no nos dimos cuenta.

Se tejió a la sombra de los cafetos en flor, una densa red de mandos imbricados, cuya única finalidad inicialmente fue gobernar para todos, pero quienes más tiempo detentaron el mando, se engolosinaron y llegaron a crear una casta totalmente diferente, con la idea de que su importancia debía ser retribuida en metálico y con escalas difícilmente comprensibles para el ciudadano de a pie.

La mayoría de los presidentes, de Luis Alberto Monge a la fecha, se esmeraron en gobernar no con las ideas sino en base a acuerdos, con los grupos de poder: empresa privada en sus diferentes sectores, sindicatos de todo tipo, gremios y grupos de presión. Resultado: un pandemónium donde el presidente no mandaba porque dependía de muchos sectores con grandes cuotas de poder.

Aunque la labor del presidente es “presidir”, siempre manda de una u otra manera, el primero poder de la República: la Asamblea Legislativa, se convirtió en una fábrica de candidatos a la presidencia, ministros, presidentes ejecutivos, embajadores y un larguísimo etcétera.

La Sala IV creada por Óscar Arias, se convirtió en la catapulta para la reelección, casualidad o cálculo político, no lo sé, pero ahí está y tienen un poder de veto superior a la Asamblea Legislativa y en muchos aspectos su competencia está por encima de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos todos los ingredientes de Gordias para elaborar el nudo con el que ataría carro-lanza y yugo, para ofrecerlo a Zeus.

Hoy por hoy, ningún grupo quiere ceder ni un milímetro de poder, en parte tenemos que entrar en los zapatos del jardinero. Un magistrado tiene comprometido hasta el último peso de sus siete millones, si se le rebaja no le alcanza; un pensionado de lujo trata de hacer con sus nueve millones lo que no logró en su vida activa de trabajo, mantiene a su esposa y uno o dos hijos que ni estudian ni trabajan, no podría ceder un cinco, porque también mantiene a sus nietos. Con esto no justifico ninguna de estas situaciones, pero las comprendo y para resolver un problema es esencial comprenderlo, además “a los hombres es mejor comprenderlos que juzgarlos” (Vargas Llosa Dixit en Conversación en la Catedral).

¿Qué nos queda? ¿Llamar a Gordias?, sería una alternativa pero no vendrá, está muerto, ya no podría auxiliarnos.

Hubo un verdadero “festín de Baltazar”, entonces llega un momento que la competencia es entre los mandos altos, con la consigna de que él tiene más galillo traga más pinol.

Cuando se dio el escándalo por el préstamo finlandés, uno de los cientos de saqueos que han quedado impunes, me dijo un enfermero: “a alguien no le dieron o le dieron menos”: tremendo axioma que explica la razón de tantos negociados con peculado en la CCSS (y otras entidades) que nunca trascendieron, porque se hacía el reparto más equitativo.

Hoy, hemos entrado en la recta final de la Marathon de Costa Rica, no hay chance de detener la carrera, o de otra manera iremos al acantilado todos, en una ruina que arrasará con todos y con todo. Aquí nadie está exento del daño colateral, primero porque no hay de dónde sacar para alimentar al “Ogro filantrópico de Octavio Paz”, segundo, porque no hay nada más nervioso que el dólar y cuando los inversionistas huyen no regresan. El ogro filantrópico necesita demasiados recursos y ningún “genio” de los últimos diez presidentes quiso ponerle la banderilla al toro. Esa política de inútiles se agarraron al “sálvese quien pueda” y nunca quisieron decir que el socialismo y el comunismo habían fallecido a manos de Reagan y Tatcher, que el mismo Gorby era ya capitalista y que la China de Mao se había metamorfoseado en un gigantesco emporio industrial.

Seríamos capaces de hacer que la barca se hunda más lentamente mientras muchos se salvan balsa en mano, pero que se irá a pique es un asunto de certidumbre. Después de aquí la única triste solución será el caudillaje, del que habíamos logrado escapar desde que le metieron un balazo a Joaquín Tinoco y su hermano huyó como gallina hacia Europa. Cien años de vernos libres del nefasto caudillismo criollo latinoamericano, fue un triunfo, pero me temo que en esa mar embravecida, muchos aplaudirán al anticristo que venga con promesas.

Los pueblos en su desesperanza son capaces de cometer las peores estupideces, ojalá y esto que digo solo sea una página de una novela surrealista, aunque me temo que no lo sea.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico