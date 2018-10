Al menos ocho personas mueren en Pittsburgh (EEUU) tras tiroteo en Sinagoga (vídeo)

“ALERTA: Hay un tirador activo en el área de WILKINS y Shady. Eviten el área”, reza un tuit el Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh.

Testigos afirman que el sujeto armado entró en el centro religioso durante la mañana de este sábado y abrió fuego tanto dentro de las instalaciones como contra los oficiales que respondieron al llamado de emergencias, según otros reportes.

Se cree que el sospechoso posiblemente estuvo en posesión de un rifle AK-47. Los oficiales habrían tenido que utilizar sus vehículos como escudos ante la respuesta armada, y al menos dos de ellos habrían resultado heridos durante la operación.

Se reporta un número indeterminado de heridos, y trascendió que al menos tres agentes policiales recibieron disparos durante un enfrentamiento con el sospechoso.

Los medios revelaron además que al menos tres policías perecieron bajo las balas del atacante, que al final fue detenido.

También la cadena informó que dentro de la sinagoga sigue encerrado un grupo de personas.

This is the scene on Murray Avenue in Squirrelhill police SWAT rescue personnel on scene looking for an active shooter #wpxi pic.twitter.com/FF2ItmvLYH

— Stephen Banfield (@coachtvnews) October 27, 2018